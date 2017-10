Οι Coldplay γυρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αμερικανικό τμήμα της περιοδείας τους για το 2017. Το συγκρότημα στις συναυλίες του δεν σταματά να κάνει το καλό και να παρουσιάζει νέα τραγούδια.

Το βράδυ της Κυριακής, 8 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Σαν Ντιέγκο, η μπάντα έπαιξε για πρώτη φορά το νέο τραγούδι «Life Is Beautiful». Ακούστε το εδώ!

Full performance of Coldplay debuting their brand new song "Life Is Beautiful" for #EstamosUnidosMexicanos | Via https://t.co/1iyOEmWyE3 pic.twitter.com/tLbtwCAdDx

