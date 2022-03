Η Nicki Minaj συναντά την Coi Leray στο νέο single «Blick Blick!»

Η Coi Leray προετοιμάζεται για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της.

Η Coi Leray κυκλοφορεί το νέο single «Blick Blick!» με τη συμμετοχή της βασίλισσας της hip-hop Nicki Minaj.

Το τραγούδι, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προετοιμάζει το έδαφος για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, με τίτλο «Trendsetter», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Το «Blick Blick!» (Republic Records / Universal Music) διαδέχεται για την Coi Leray τον τελευταίο viral θρίαμβο της, το single «Anxiety», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη επίσημη κυκλοφορία για φέτος και έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέχρι σήμερα.

Η Coi Leray έκανε αίσθηση κατά τη διάρκεια του 2021 με τραγούδια όπως το πλατινένιο «No More Parties», το χρυσό «Big PURR» (feat. Pooh Shiesty) και το smash hit «TWINNEM», μεταξύ πολλών άλλων.

Η αστέρας της hip-hop έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το «TWINNEM» μετρά στο TikTok πάνω από έξι εκατομμύρια δημιουργίες βίντεο, 16 δισεκατομμύρια προβολές και διαθέτει συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Η Coi Leray ήταν υποψήφια για το βραβείο της Αγαπημένης Hip-Hop Γυναίκας Καλλιτέχνιδας στα American Music Awards 2021 και για την Καλύτερη Hip-Hop Καλλιτέχνιδα και τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη στα BET Awards 2021.

Επίσης έλαβε υποψηφιότητες για το βραβείο της Γυναίκας Ράπερ της Χρονιάς και του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς στα XXL Awards 2022, καθώς και για τον Καλύτερο Νέο Hip-Hop Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το TikTok Bop της Χρονιάς «στα iHeartRadio Music Awards 2022.

Η Coi Leray έχει συμπεριληφθεί στις λίστες «Breakthrough 25» του Rolling Stone, «Emerging Artists» του Billboard, «Freshman Class 2021» του XXL και «On The Verge» του iHeartRadio και έχει ονομαστεί «Artist On The Rise» από το YouTube. Επίσης ήταν το πρόσωπο της συλλογής «Cozy Collection» από το brand SKIMS της Kim Kardashian.

Εν τω μεταξύ, η Nicki Minaj επέστρεψε δισκογραφικά τον προηγούμενο μήνα και κυκλοφόρησε τα νέα singles «Do We Have A Problem?» και «Bussin» – και τα δύο σε συνεργασία με τον Lil Baby.