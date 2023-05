Η Coi Leray κυκλοφορεί τα νέα singles «My Body» και «Bops»

Η Coi Leray συνεχίζει δυναμικά την πορεία της.

Η τάχιστα ανερχόμενη ράπερ Coi Leray κυκλοφορεί τα νέα singles «My Body» και «Bops».

Το «My Body» είναι ένας απελευθερωτικός, sex-positive ύμνος στον οποίο η Coi Leray δηλώνει απερίφραστα ότι η ίδια και οι απανταχού γυναίκες μπορούν να κάνουν ό, τι θέλουν χωρίς επιφυλάξεις.

Η Coi Leray χρησιμοποιεί ως sample το εμβληματικό «It’s My Party» της Lesley Gore από το 1963 και προσθέτει τη δική της πινελιά στο κλασικό τραγούδι.

Παράλληλα εξυμνεί τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη σεξουαλικότητα, προωθώντας ακόμα περισσότερο την άποψή της ότι «και οι γυναίκες μπορούν να είναι παίκτριες».

Από την άλλη πλευρά, το «Bops» επιβεβαιώνει με υπερηφάνεια ότι η Coi Leray είναι μία καλλιτέχνιδα που έχει κατακτήσει τα charts και που μπορεί να δημιουργήσει το ένα hit μετά το άλλο.

Το «My Body» και το «Bops» διαδέχονται για την Coi Leray μια εντυπωσιακή σειρά κυκλοφοριών, όπως οι πιο πρόσφατες συνεργασίες της με τον David Guetta στο «Baby Don’t Hurt Me» και με την RAYE στο «Flip A Switch».

Το 2023 είναι ήδη εκπληκτικό για την Coi Leray λόγω της επιτυχίας του «Players» στα charts, των άφθονων νέων μουσικών κυκλοφοριών, καθώς και των εμφανίσεών τηε σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως τα Rolling Loud California, Summer Jam, Something In The Water και άλλα.

Η Coi Leray αποδεικνύει με συνέπεια ότι είναι μια εξαιρετική ράπερ, μια δυναμική τραγουδίστρια, μια τεράστια προσωπικότητα και μια σούπερ σταρ που ανατρέπει τα δεδομένα χωρίς σύγκριση ή αντίπαλο.

Γεννήθηκε στη Βοστώνη, μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και ζει στο Λος Άντζελες. Η πολυπλατινένια δύναμη της φύσης έχει γοητεύσει χωρίς να κάνει συμβιβασμούς.

Η Coi Leray εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Billboard Hot 100 με το single «Players», το πιο επιτυχημένο τραγούδι της μέχρι σήμερα, να ανεβαίνει στο No. 9 του chart. Παράλληλα, το «Players» έχει φτάσει στο No. 6 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Επίσης, η Coi Leray έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δημοφιλή remixes όπως τα «Players (David Guetta Remix)», «Players (DJ Smallz 732 Jersey Club Remix)», «Players (DJ Saige Remix)» και «Players (DJ Saige Remix)» feat. Busta Rhymes.

Όλα τα remixes έβαλαν φωτιά στο TikTok καταγράφοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 10 δισεκατομμυρίων προβολών και σχεδόν 3 εκατομμύρια δημιουργίες βίντεο, με την επιτυχία του «Players» να μεταφέρεται στις υπηρεσίες streaming.

Τα singles «My Body» και «Bops» της Coi Leray κυκλοφορύν από τις Uptown Records/Republic Records/Universal Music.

«My Body»

«Bops»