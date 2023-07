CoCo Lee: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η φωνή της Μουλάν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας

Η CoCo Lee είχε ανοίξει τον δρόμο για τους Κινέζους καλλιτέχνες.

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η CoCo Lee, η τραγουδίστρια που ερμήνευσε το τραγούδι «A Love Before Time» για την ταινία «Τίγρης και Δράκος» και που δάνεισε τη φωνή της στη Μουλάν στη μανδαρινική εκδοχή της ταινίας.

Η CoCo Lee είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στις 2 Ιουλίου και έκτοτε νοσηλευόταν σε κώμα.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσαν με μία ανάρτησή τους στο Instagram οι αδελφές της, Carol και Nancy Lee.

Διαφήμιση

«Παρόλο που η CoCo αναζήτησε επαγγελματική βοήθεια και έκανε ό, τι μπορούσε για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη, δυστυχώς ο δαίμονας μέσα της πήρε το πάνω χέρι», έγραψαν οι αδελφές της.

«Στις 2 Ιουλίου, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας στο σπίτι της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις καλύτερες προσπάθειες της ομάδας του νοσοκομείου να τη σώσει και να τη βγάλει από το κώμα, τελικά απεβίωσε στις 5 Ιουλίου 2023», πρόσθεσαν.

Τον Μάρτιο, η CoCo Lee αποκάλυψε με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο μηρό και τη λεκάνη, σημειώνοντας ότι ο χορός είχε επιδεινώσει τον τραυματισμό της στο πόδι.

Η χαρακτηριστική ειλικρίνεια με την οποία τραγουδούσε η CoCo Lee ήταν το συστατικό που ανέδειξε το «A Love Before Time» σε μια αξέχαστη μπαλάντα.

Το «A Love Before Time» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, όμως έχασε τελικά το βραβείο από τον Bob Dylan.

Η CoCo Lee έγινε η πρώτη Κινεζοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα που τραγούδησε στα Όσκαρ όταν ανέβηκε το 2001 στη σκηνή των βραβείων για να παρουσιάσει ζωντανά το «A Love Before Time».

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η CoCo Lee ήταν πρώτη Κινέζα πρέσβειρα της Chanel.

Εκτός από το «A Love Before Time», η CoCo Lee τραγούδησε για το soundtrack της ταινίας «Τίγρης και Δράκος» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) το «Moonlight Lover», το οποίο κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι Ταινίας στα Βραβεία Κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ το 2001.

Η CoCo Lee είχε γνωρίσει ήδη διεθνή επιτυχία με το pop τραγούδι «Do You Want My Love» από το αγγλόφωνο άλμπουμ της «Just No Other Way» που κυκλοφόρησε το 1999. Το τραγούδι έφτασε στο No. 49 του Dance Club Songs Chart του Billboard.

Τραγούδησε επίσης τη μανδαρινική εκδοχή του τραγουδιού «Reflection» της ταινίας «Μουλάν», ενώ το τραγούδι της «Before I Fall in Love» περιλαμβάνεται στο soundtrack της χολιγουντιανής ταινίας «Runaway Bride» του 1999, με πρωταγωνιστές την Julia Roberts και τον Richard Gere.

Η CoCo είχε συμμετάσχει σε μια φιλανθρωπική συναυλία των Michael Jackson & Friends στη Νότια Κορέα το 1999, ενώ υπήρξε κριτής σε τηλεοπτικά talent shows, όπως το «Chinese Idol».

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η CoCo Lee δήλωσε σε ένα μήνυμά της στο Instagram ότι «αντιμετώπισε μεγάλα εμπόδια που άλλαξαν τη ζωή της» και περιέγραψε το 2022 ως μια «απίστευτα δύσκολη χρονιά».

Το τελευταίο single της, «Tragic», κυκλοφόρησε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Διαφήμιση

«Το 2023 είναι η 30ή επέτειος της καριέρας της CoCo στο τραγούδι, τα τελευταία 29 χρόνια, έχει κερδίσει αμέτρητες διεθνείς διακρίσεις με τραγούδια με κορυφαίες πωλήσεις και έχει αφήσει μια εκπληκτική εντύπωση στο κοινό με τις εξαιρετικές ζωντανές εμφανίσεις της», σημείωσαν οι αδελφές Lee.

«Η CoCo είναι επίσης γνωστό ότι εργάστηκε ακούραστα για να ανοίξει έναν νέο κόσμο για τους Κινέζους τραγουδιστές στη διεθνή μουσική σκηνή και τα έδωσε όλα για να λάμψει για τους Κινέζους. Είμαστε υπερήφανες γι’ εκείνη!», ανέφεραν.