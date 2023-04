Coachella: Το YouTube θα μεταδώσει για πρώτη φορά ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Το YouTube θα φέρει στις οθόνες μας κάθε στιγμή του φετινού Coachella.

Εδώ και μία δεκαετία, το Coachella συνεργάζεται με το YouTube για τη μετάδοση επιλεγμένων εμφανίσεων του φεστιβάλ από το Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνια.

Το 2023 είναι η πιο φιλόδοξη χρονιά, καθώς το YouTube θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμα και από τις έξι σκηνές του Coachella κατά τη διάρκεια των δύο τριήμερων του φεστιβάλ, που θα διεξαχθούν στις 14-16 Απριλίου και στις 21-23 Απριλίου.

Επικεφαλής του Coachella 2023 θα είναι ο Bad Bunny, οι BLACKPINK και ο Frank Ocean, ενώ μία special εμφάνιση στην έρημο θα κάνει ο Calvin Harris.

Διαφήμιση

Στο Coachella θα εμφανιστούν δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Becky G, Björk, Blondie, boygenius (Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, Julien Baker), Burna Boy, Camelphat, Charli XCX, Christine and the Queens, Dominic Fike, Gorillaz, Idris Elba, Kali Uchis, Kaytranada, Labrinth, Latto, Metro Boomin, Pusha T, ROSALÍA, Sleaford Mods, Sofi Tukker, The Chemical Brothers, The Kid LAROI, Wet Leg, Willow και YUNGBLUD.

Το YouTube θα απαθανατίσει όλες τις στιγμές που δεν πρέπει να χάσετε και θα τις μοιραστεί με τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μέσω του YouTube Shorts και σε όλη την πλατφόρμα του, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διασκέδαση του Coachella.

Εκτός από τη μουσική, το YouTube υπόσχεται επίσης αποκλειστικό διαδραστικό περιεχόμενο από τους BLACKPINK, Calvin Harris, Becky G και Burna Boy, αποκλειστικά προϊόντα από τους Gorillaz, Ethel Cain, Yungblud και Porter Robinson μέσω του YouTube Shopping, καθώς και αποκλειστικά pre-parties στο YouTube Premium για τους συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας.

Το YouTube θα δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εμπειρία του Coachella και να αλληλεπιδράσουν με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες στο YouTube Shorts, όπου θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη δημιουργία των set lists για έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, παραγωγούς και DJs στον κόσμο, τον Calvin Harris, καθώς και για την Becky G και τον Burna Boy.

Το Coachella θα δείξει επίσης μέσω του YouTube πώς ετοιμάζονται οι BLACKPINK για την πρώτη τους εμφάνιση ως επικεφαλής του φεστιβάλ.

Το YouTube Shorts θα είναι επίσης το μέρος όπου οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν να δουν αποκλειστικό περιεχόμενο από καλλιτέχνες και δημιουργούς όπως οι Alan Chikin Chow, Lexi Hensler, BENOFTHEWEEK, Amelia Dickoldenberg του «Chicken Shop Date», Taylor Red TV, The Scotts, Nicole Laeno, Adam W και VIVACIOUSHONEY, μεταξύ άλλων.

Το livestream του Coachella 2023 θα ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας στις 15 Απριλίου (πρώτο τριήμερο) και την ίδια ώρα στις 22 Απριλίου (δεύτερο τριήμερο). Τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμα on demand, ενώ οι εμφανίσεις θα προβάλλονται σε επανάληψη μετά την ολοκλήρωση κάθε βραδιάς.