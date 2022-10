«Coachella»: The Weeknd και Swedish House Mafia έκλεισαν το πρώτο τριήμερο του φεστιβάλ με μία κοινή εμφάνιση

Μία κοινή headline εμφάνιση μπορεί να μην είναι η συνήθης πρακτική του «Coachella», αλλά οι Swedish House Mafia και ο The Weeknd απέδειξαν ότι μπορεί να πετύχει.

Υπήρχε αρκετό μυστήριο ενόψει της κοινής εμφάνισης του The Weeknd και των Swedish House Mafia στο φεστιβάλ «Coachella» στο Indio της Καλιφόρνιας το βράδυ της Κυριακής 17 Απριλίου (πρωί Δευτέρας 18/04 σε ώρα Ελλάδας). Ποιος θα έβγαινε πρώτος; Θα εμφανίζονταν μαζί;

Τελικά η απάντηση σε όλα ήταν μάλλον απλή: Οι Swedish House Mafia ανέλαβαν τα πρώτα 30 περίπου λεπτά του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε με 30 λεπτά καθυστέρηση και μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω YouTube.

Στη συνέχεια, ο The Weeknd ανέβηκε στη σκηνή -που ήταν εφοδιασμένη με ένα γιγαντιαίο δαχτυλίδι- και ξεσήκωσε το τεράστιο πλήθος με τις προσωπικές επιτυχίες του, προτού οι δύο πλευρές κλείσουν τη συναυλία με τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Moth To A Flame».

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της, αυτή η εμφάνισης δεν περιλάμβανε καθόλου guests, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν γίνει λίγο πολύ τυπική διαδικασία στο «Coachella», ειδικά για ένα headline set.

Αντ’ αυτού, τόσο οι Swedish House Mafia όσο και ο The Weeknd ανέλαβαν τα ηνία μόνοι τους σε μία ιδιαίτερα λογική κίνηση.

Θυμίζουμε ότι το σουηδικό supergroup της EDM και ο Καναδός καλλιτέχνης αντικατέστησαν στη θέση του επικεφαλής στην τρίτη και τελευταία ημέρα του «Coachella» τον Kanye West, ο οποίος αποχώρησε από το φεστιβάλ νωρίτερα αυτό τον μήνα.

«Επιτρέψτε μας να συστηθούμε ξανά», είπε στο κοινό ο Axwell των Swedish House Mafia καθώς ξεκινούσε το σετ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι το γκρουπ απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τις ζωντανές εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αποχαιρετιστήρια περιοδεία που έκανε το 2013.

Ενώ πολλά έχουν αλλάξει στο τοπίο της ηλεκτρονικής μουσικής από τότε που οι Swedish House Mafia έγιναν για πρώτη φορά επικεφαλής του «Coachella» το 2012, αυτό που έγινε αμέσως σαφές στον κατάμεστο χώρο του φεστιβάλ ήταν ότι τα κλασικά τραγούδια τους εξακολουθούν να αποδίδουν το ίδιο καλά και τώρα όπως και όταν ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της ακμής της EDM στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Αυτή η συναυλία δεν περιλάμβανε το θέαμα με τα κομφετί, τα πυροτεχνήματα και τα λέιζερ για τα οποία είναι αγαπητές οι εμφανίσεις των Swedish House Mafia, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούσαν δυνατά το «Save The World» και το «Don’t You Worry Child» με την ίδια ορμή με το παρελθόν και αυτά τα λίγα λεπτά έμοιαζαν σαν μία ένδοξη επιστροφή στο 2012.

Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο The Weeknd, ο οποίος εμφανίστηκε με μαύρο μπλουζάκι, μαύρο στρατιωτικό τζάκετ και μαύρα γάντια, ο σόλο καλλιτέχνης κυριάρχησε στην τεράστια σκηνή του «Coachella» με άνεση και χάρισμα, ξεκινώντας το δικό του μέρος του σόου με το «Sacrifice», ένα τραγούδι στο οποίο έχουν συνεισφέρει οι Swedish House Mafia.

Οι Swedish House Mafia παρέμειναν στη σκηνή για το «Sacrifice» και στη συνέχεια αποχώρησαν, με τον The Weeknd να ξεκινά μία σειρά από επιτυχίες όπως το «I Can’t Feel My Face» και το «Blinding Lights».

Το «Blinding Lights» αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό, με το κοινό να είναι ενθουσιασμένο που επιτέλους το άκουσε ζωντανά, δεδομένου ότι ο The Weeknd είχε ελάχιστες ευκαιρίες να το ερμηνεύσει μπροστά στον κόσμο από τότε που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019, λίγο πριν την έξαρση της πανδημίας.

Η φωνή του The Weeknd ακουγόταν φανταστική και έδειχνε άνετος και σίγουρος επί σκηνής, αποδεικνύοντας τον βαθμό που έχει εξελιχθεί ως live performer από τότε που ήταν επικεφαλής στο «Coachella» το 2018.

Ο The Weeknd συνέχισε την εμφάνισή του με μία ψαλιδισμένη εκδοχή του «Save Your Tears» και αμέσως μετά οι Swedish House Mafia – ακόμα ντυμένοι με μαύρα δερμάτινα – επέστρεψαν στη σκηνή για το κλείσιμο της συναυλίας και του πρώτου τριημέρου του «Coachella» με το «Moth To A Flame».

Οι Swedish House Mafia και ο The Weeknd θα επιστρέψουν ξανά στη σκηνή του «Coachella» για να ολοκληρώσουν το δεύτερο τριήμερο του φεστιβάλ την Κυριακή 24 Απριλίου (πρωί Δευτέρας 25/04 σε ώρα Ελλάδας).

Out Of Time – The Weeknd #Coachella pic.twitter.com/7g3ODqVPaf — best of the weeknd (@bpicstheweeknd) April 18, 2022