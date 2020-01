Coachella: 20 χρόνια στην έρημο – Ταινία για την ιστορία του διάσημου φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ για τα είκοσι χρόνια ιστορίας του διάσημου μουσικού φεστιβάλ.

Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ιστορία του «Coachella» έρχεται από το YouTube Originals.

Το φιλμ έχει τον τίτλο «Coachella: 20 Years In The Desert» (20 Χρόνια στην Έρημο) και το πρώτο trailer μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το σύντομο βίντεο περιέχει παρασκηνιακές στιγμές που διαμόρφωσαν το διάσημο μουσικό φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων ακυκλοφόρητο υλικό με συνεντεύξεις από καλλιτέχνες και αποσπάσματα από πλήθος σημαντικών εμφανίσεων που έχουν γίνει στις σκηνές της διοργάνωσης κατά μήκος της εικοσαετούς ιστορίας της.

Σύμφωνα με την περιγραφή του trailer, θα συμπεριληφθούν πλάνα από τις εμφανίσεις καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως oι Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, BLACKPINK, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead και πολλών άλλων.

Την παραγωγή και τη σκηνοθεσία του «Coachella: 20 Years In The Desert» έχει επιμεληθεί ο Chris Perkel.

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έχει οριστεί για τις 31 Μαρτίου 2020, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του φετινού «Coachella» με επικεφαλής τους Rage Against The Machine, Travis Scott και Frank Ocean.

Ταυτόχρονα το YouTube ανακοίνωσε ότι πρόκειται να μεταδώσει ζωντανά και δωρεάν μέσα από την πλατφόρμα τα δύο τριήμερα του φεστιβάλ, όπως συνέβη και τα τελευταία δέκα έτη.

Επιπλέον οι συνδρομητές της υπηρεσίας YouTube Premium θα απολαύσουν ειδικά προνόμια, συμπεριλαμβανομένου της πρόσβασης στην αγορά περιορισμένων πακέτων για το «Coachella».