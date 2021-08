«Coachella»: Μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού η είσοδος στο μουσικό φεστιβάλ

Η μουσική εταιρεία AEG Presents επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι θαμώνες στους χώρους και τα φεστιβάλ της θα είναι προστατευμένοι από τον COVID-19.

Σε ανακοίνωσή τους, το μουσικό φεστιβάλ «Coachella» και η εταιρεία Goldenvoice (AEG Presents) ενημέρωσαν ότι οι θεατές θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού πριν εισέλθουν στις εκδηλώσεις που διοργανωθούν από την 1η Οκτωβρίου.

«Η Goldenvoice θα απαιτεί απόδειξη πλήρους εμβολιασμού για τους επισκέπτες των συναυλιών και το προσωπικό των εκδηλώσεων σε όλους τους χώρους και τα φεστιβάλ μας. Η πολιτική εμβολιασμού, η οποία περιορίζεται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, θα τεθεί σε πλήρη ισχύ σε εθνικό επίπεδο το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2021», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μέχρι τότε, οι θεατές θα μπορούν είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε αρνητικό τεστ για τον COVID-19 που θα έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την ημερομηνία της συναυλίας.

Μεταξύ των χώρων που θα εφαρμόσουν αυτήν την πολιτική είναι το «El Rey Theater», το «Terminal 5», το «Fonda Theatre», το «Regency Ballroom», το «Webster Hall» και το «Roxy».

Η AEG Presents είναι επίσης επιφορτισμένη με φεστιβάλ όπως το «Stagecoach», το «Buckeye Country Superfest», το «Camp Flog Gnaw», το «Day N Vegas», το «Firefly Music Festival», το «Hangout Music Festival» και το «New Orleans Jazz and Heritage Festival».

