«Coachella»: Οι Måneskin διασκεύασαν Britney Spears και αφιέρωσαν ένα τραγούδι στην Ουκρανία

Η εμφάνιση των Måneskin στο «Coachella» τα είχε όλα.

Οι Måneskin πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στο περίφημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» της Καλιφόρνιας το βράδυ της Κυριακής 17 Απριλίου (Δευτέρα 18/04 σε ώρα Ελλάδας).

Το ιταλικό συγκρότημα πήγε και στα δύο άκρα και διασκεύασε με αξιομνημόνευτο τρόπο το «Womanizer» της Britney Spears ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το «I Wanna Be Your Dog» του Iggy Pop και των Stooges.

Επίσης, ο τραγουδιστής των Måneskin, Damiano David, απήγγειλε ένα μέρος ενός από τους σπουδαιότερους κινηματογραφικούς λόγους όλων των εποχών, τον κορυφαίο μονόλογο από την κλασική αντιφασιστική ταινία «Ο Μεγάλος Δικτάτορας» του Τσάρλι Τσάπλιν, ως εισαγωγή σε ένα νέο τραγούδι του συγκροτήματος με τίτλο «We’re Gonna Dance On Gasoline», που ήταν αφιερωμένο στην Ουκρανία.

Οι νικητές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision για το 2021 έδωσαν στο κλασικό pop τραγούδι «Womanizer» της Britney Spears μία άγρια χροιά που ταίριαζε στο υπόλοιπο rock πρόγραμμά τους.

«Όπως ξέρετε, μας αρέσει πολύ να κάνουμε διασκευές», είπε ο Damiano David στο κοινό του «Coachella». «Περισσότερο από το πόσο μας αρέσει να κάνουμε διασκευές, αγαπάμε την Britney Spears. Η Britney Spears μας κάνει να νιώθουμε καυτοί», πρόσθεσε.

Το «I Wanna Be Your Dog» των Stooges ήταν αφιερωμένο στον τραγουδιστή αυτού του συγκροτήματος, τον Iggy Pop, με τον οποίο συνεργάστηκαν οι Måneskin σε ένα remix του δικού τους single «I Wanna Be Your Slave», το οποίο προηγήθηκε του τραγουδιού των Stooges στο πρόγραμμά τους στο «Coachella».

Όσο πύρινο και πικάντικο κι αν ήταν το μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισης των Måneskin, το φινάλε πήρε έναν πιο σοβαρό, αν και ελάχιστα λιγότερο ροκ, τόνο, με ένα εγκρατή προβληματισμό του Damiano David για τον πόλεμο στην Ουκρανία – με τα λόγια του ίδιου αναμεμειγμένα με αυτά του Τσάρλι Τσάπλιν.

«Διασκεδάζετε;» ρώτησε ο τραγουδιστής το πλήθος. «Χαίρομαι που το ακούω. Αλλά μερικές φορές πρέπει να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το προνόμιό μας, να έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε απλώς μια συναυλία και να διασκεδάσουμε και να είμαστε αμέριμνοι και να μην έχουμε τίποτα να σκεφτούμε. Και κανείς μας δεν χρειάζεται να σκέφτεται, όταν ξυπνάει, πόσες βόμβες έχουν πέσει στην πόλη. Οπότε, πριν αρχίσουμε το τελευταίο μας τραγούδι, θέλω να σας δώσω έναν λόγο που έδωσε ο Τσάρλι Τσάπλιν», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Damiano David απήγγειλε μια συμπυκνωμένη εκδοχή της ομιλίας που έδωσε ο μεγάλος κινηματογραφικός ηθοποιός στο τέλος της σατιρικής ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορας» που κυκλοφόρησε στις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Μην απελπίζεστε. Η δυστυχία που μας πλήττει τώρα δεν είναι παρά το πέρασμα της απληστίας – της πικρίας των ανθρώπων που φοβούνται τον δρόμο της ανθρώπινης προόδου. Το μίσος των ανθρώπων θα φύγει, οι δικτάτορες θα πεθάνουν και η εξουσία που πήραν από τον λαό θα επιστρέψει στον λαό. Και όσο οι άνθρωποι πεθαίνουν, η ελευθερία δεν θα χαθεί ποτέ…», είπε ο τραγουδιστής των Måneskin.

«Μην δίνετε τον εαυτό σας στα κτήνη, στους ανθρώπους που σας περιφρονούν, σας υποδουλώνουν, που κανονίζουν τη ζωή σας, που σας λένε τι να κάνετε, τι να σκέφτεστε και τι να αισθάνεστε! Οι οποίοι σας μεταχειρίζονται σαν ζώα, σας χρησιμοποιούν σαν υλικό για τα κανόνια. Μην δίνετε τον εαυτό σας σε αυτούς τους αφύσικους ανθρώπους – ανθρώπους μηχανές με μυαλό μηχανής και καρδιά μηχανής! Δεν είστε μηχανές! Δεν είστε κτήνη! Είστε άνθρωποι!», συνέχισε.

Για το κλείσιμο της εμφάνισης των Måneskin στο «Coachella» ακολούθησε το νέο και ακυκλοφόρητο τραγούδι του συγκροτήματος”We’re Gonna Dance On Gasoline» που είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία.

«Πώς κοιμάστε τη νύχτα; Πώς κλείνετε και τα δύο σας μάτια, ζώντας με όλες αυτές τις ζωές στα χέρια σας; / Στέκεστε μόνοι σ’ εκείνο το λόφο, χρησιμοποιώντας τα καύσιμά σας για να σκοτώσετε / Δεν θα το ανεχτούμε μένοντας άπραγοι / Δείτε μας να χορεύουμε… Θα χορέψουμε πάνω στη βενζίνη», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού από την οθόνη στη σκηνή Mojave του «Coachella» περνούσαν εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ελεύθερη Ουκρανία! Γ*** τον Πούτιν!», αναφώνησε ο David Damiano.