Coachella: Η ιστορία του μουσικού φεστιβάλ που έγινε πολιτιστικό φαινόμενο

Το Coachella επιστρέφει στις 14 Απριλίου.

Το μουσικό φεστιβάλ Coachella είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά γεγονότα στον κόσμο, καθώς προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μουσικόφιλους από όλο τον κόσμο.

Το φεστιβάλ, το οποίο λαμβάνει χώρα για δύο τριήμερα τον Απρίλιο, διακρίνεται για την εκλεκτική σύνθεση των καλλιτεχνών που φιλοξενεί και οι οποίοι κυμαίνονται από εναλλακτικά ροκ συγκροτήματα μέχρι DJs ηλεκτρονικής dance μουσικής.

Ωστόσο, η ιστορία του φεστιβάλ είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με το σημερινό του lineup.

Διαφήμιση

Το πρώτο μουσικό φεστιβάλ Coachella έλαβε χώρα στις 9 και 10 Οκτωβρίου 1999, στα καταπράσινα γήπεδα πόλο του Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια.

Το Coachella ήταν το δημιούργημα του Paul Tollett και του Rick Van Santen, οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν ένα μουσικό φεστιβάλ που θα ήταν πιο ζεστό και χαλαρό από τα άλλα φεστιβάλ της εποχής.

Οι ρίζες του φεστιβάλ ανάγονται σε μία συναυλία που έδωσαν οι Pearl Jam το 1993 στο Empire Polo Club, ενώ έκαναν μποϊκοτάζ στους χώρους που ελέγχονταν από την Ticketmaster.

Η συναυλία επιβεβαίωσε τη δυνατότητα του χώρου να φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις, με το εναρκτήριο πρώτο φεστιβάλ Coachella να διοργανώνεται τρεις μήνες μετά το Woodstock ’99.

Το πρώτο φεστιβάλ Coachella διέθετε ένα ποικιλόμορφο lineup με επικεφαλής τους Beck, Rage Against the Machine και Tool και συμμετοχές επίσης από καλλιτέχνες όπως οι Morrissey, Moby και A Perfect Circle.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε τόσο καιρικές όσο και υλικοτεχνικές προκλήσεις, όπως οι αμμοθύελλες και η περιορισμένη παροχή νερού, η διοργάνωση του πρώτου Coachella στέφθηκε από επιτυχία, καθώς συγκέντρωσε περισσότερους από 37.000 θεατές.

Αφού το Coachella δεν πραγματοποιήθηκε το 2000, το φεστιβάλ επέστρεψε σε ετήσια βάση τον Απρίλιο του 2001 ως μονοήμερη εκδήλωση και το 2002 το Coachella έγινε διήμερο.

Το 2001, το Coachella αναγκάστηκε να ακυρώσει τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ λόγω των ισχυρών ανέμων και των ζημιών που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό.

Ωστόσο, το φεστιβάλ επανήλθε το 2002, με επικεφαλής την Björk και τους Oasis και ένα lineup που περιλάμβανε επιπλέον τους Strokes, Queens of the Stone Age και τους The Prodigy.

Το 2004, το Coachella έγραψε ιστορία με την επανένωση του κλασικού ροκ συγκροτήματος The Pixies, το οποίο δεν είχε κάνει συναυλίες για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η επανασύνδεση των The Pixies έθεσε τις βάσεις για άλλες εμβληματικές επανενώσεις στο φεστιβάλ, όπως η επανασύσταση των Rage Against The Machine το 2007 και η επιστροφή των Outkast το 2014.

Το 2004 ήταν η πρώτη χρονιά που το Coachella ξεπέρασε τους 100.000 θεατές. Τα επόμενα χρόνια, Coachella συνέχισε να αυξάνει τη δημοτικότητά του, συγκεντρώνοντας μεγαλύτερα και πιο διαφορετικά πλήθη.

Το Coachella επέκτεινε παράλληλα το πρόγραμμά του για να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο φάσμα μουσικών ειδών, από hip-hop έως και EDM.

Διαφήμιση

Το 2007 προστέθηκε και τρίτη ημέρα στο πρόγραμμα του Coachella και τελικά το 2012 προστέθηκε και δεύτερο τριήμερο στο πρόγραμμα, με το φεστιβάλ να διαμορφώνεται όπως είναι γνωστό σήμερα.

Κάθε Coachella που διοργανώθηκε από το 2013 έως το 2015 σημείωνε νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας και ακαθάριστων εσόδων. Το φεστιβάλ του 2017 το παρακολούθησαν 250.000 θεατές και κατέγραψε έσοδα ύψους 114,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε το Coachella από την πανδημία του κορονοϊού, που οδήγησε στην ακύρωση του φεστιβάλ για δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2020 και το 2021.

Με την πάροδο των ετών, το Coachella έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένα απλό μουσικό φεστιβάλ. Έχει γίνει επίσης μία πλατφόρμα για καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και γαστρονομικές εμπειρίες.

Το φεστιβάλ διαθέτει πλήθος καλλιτεχνικών έργων, από διαδραστικά γλυπτά μέχρι immersive εγκαταστάσεις.

Το Coachella προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα γαστρονομικών εμπειριών, φιλοξενώντας μερικούς από τους καλύτερους πωλητές τροφίμων από ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, το Coachella έχει δεχθεί κριτική για την έλλειψη ποικιλομορφίας και συμπερίληψης.

Σε απάντηση, το φεστιβάλ έχει καταβάλει προσπάθειες για να συμπεριλάβει περισσότερες γυναίκες και έγχρωμους καλλιτέχνες στο πρόγραμμά του.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται το φετινό Coachella, το οποίο θα διεξαχθεί τα τριήμερα 14 – 16 Απριλίου και 21 – 23 Απριλίου, με επικεφαλής τον Bad Bunny, τις BLACKPINK και τον Frank Ocean.

Ο Bad Bunny είναι ο πρώτος Λατίνος καλλιτέχνης που τίθεται επικεφαλής του Coachella και οι BLACKPINK το πρώτο όνομα της K-pop που αναλαμβάνει τα ηνία του φεστιβάλ.

Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες παρουσίας, το Coachella παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο, με πλούσια ιστορία και λαμπρό μέλλον μπροστά του.