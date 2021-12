Το «Coachella» απομάκρυνε τον Travis Scott από το φεστιβάλ του 2022

Η απομάκρυνση του Travis Scott από το «Coachella» φέρεται να συνδέεται με την τραγωδία του «Astroworld Festival».

Ο Travis Scott έχει ουσιαστικά αφαιρεθεί από το πρόγραμμα του μουσικού φεστιβάλ «Coachella» για το 2022.

Η εξέλιξη ήρθε στην επιφάνεια από ένα ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού KESQ από το Palm Springs της Καλιφόρνια, το οποίο ανέφερε ότι ο ράπερ απομακρύνθηκε από το «Coachella» μετά την τραγωδία που συνέβη στο δικό του φεστιβάλ, το «Astroworld Festival», στο Χιούστον του Τέξας τον Νοέμβριο, όπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά την εξαγρίωση του πλήθους από αδιευκρίνιστους ακόμη λόγους κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή.

Τις ημέρες μετά την τραγωδία του «Astroworld Festival» ξεκίνησε μία συλλογή υπογραφών στο Change.org που ζητούσε την απομάκρυνση του Travis Scott από το πρόγραμμα του «Coachella 2022». Το αίτημα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 υπογραφές μέχρι τη στιγμή αυτή.

Οι εκπρόσωποι του Travis Scott, του «Coachella» και της πόλης Indio της Καλιφόρνιας, όπου διοργανώνεται, δεν επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ του KESQ.

Πηγές λένε ότι το «Coachella» ενημέρωσε την επί χρόνια ατζέντισσα του Travis Scott, Cara Lewis της Cara Lewis Group, για την πρόθεσή της να απομακρύνει τον 30χρονο καλλιτέχνη από το φεστιβάλ του 2022, του οποίου θα ήταν επικεφαλής, και ότι θα πλήρωνε αποζημίωση για την ακύρωση, συνήθως 25% επί της συμφωνημένης αμοιβής.

Μία πηγή προσθέτει ότι η Lewis προσπάθησε να μην ακυρωθεί η εμφάνισή του, η οποία θα αποτελούσε την επιστροφή του Scott στη σκηνή μετά το «Astroworld Festival», σημειώνοντας ότι είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν εντελώς από την αμοιβή της εμφάνισης.

Το «Coachella», το οποίο ξεκίνησε το 1999, είναι το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στη Βόρεια Αμερική και κάθε χρόνο υποδέχεται πάνω από 125.000 θεατές. Η διοργάνωση του 2022 είναι ήδη sold out και προσφέρει λίστα αναμονής για εισιτήρια και πακέτα.

Όμως, παρά την έλλειψη διευκρινίσεων, φαντάζει δύσκολο να εμφανιστεί ο Travis Scott σε οποιοδήποτε μουσικό φεστιβάλ στο εγγύς μέλλον μετά την τραγωδία στο «Astroworld Festival». Εκατοντάδες αγωγές έχουν κατατεθεί στον απόηχο της τραγωδίας, κατονομάζοντας ως κατηγορούμενους τον Scott, τον καλεσμένο Drake, τη διοργανώτρια εταιρεία Live Nation και διάφορα άλλα άτομα που συνδέονται με το NRG Park και τη Scoremore Holdings.

Ο Travis Scott έχει εκφράσει τη μεταμέλειά του για την τραγωδία, δηλώνοντας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Charlamagne Tha God ότι δεν γνώριζε ότι είχαν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του.

Αν και έχει επιστρέψει το αντίτιμο των εισιτηρίων σε όλους τους θεατές του «Astroworld Festival», προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα για τις κηδείες των θυμάτων και ακύρωσε τις επερχόμενες εμφανίσεις του, οι προσπάθειές του έτυχαν σε μεγάλο βαθμό χλιαρής ανταπόκρισης.

Το «Coachella» ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι ο Travis Scott θα ήταν επικεφαλής του φεστιβάλ μαζί με τον Frank Ocean και τους Rage Against The Machine, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, τον Ιανουάριο του 2020. Το φεστιβάλ αναβλήθηκε τελικά τόσο το 2020 όσο και το 2021 λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι Rage Against The Machine και ο Travis Scott παρέμειναν στο πρόγραμμα του «Coachella» και το 2022, ενώ ο Frank Ocean ανέβαλε πρόσφατα την εμφάνισή του για το 2023.

Με την φερόμενη απομάκρυνση του Travis Scott, το «Coachella» φαίνεται ότι πρέπει να ανακοινώσει δύο νέους επικεφαλής.

Οι Swedish House Mafia ανακοίνωσαν τον Οκτώβριο ότι θα εμφανιστούν στη διοργάνωση του 2022, αν και παραμένει ασαφές αν θα είναι επικεφαλής ή όχι. Ωστόσο, το φεστιβάλ παραδοσιακά δίνει στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμά του κατά τις πρώτες ημέρες του νέου έτους και φαίνεται πιθανό ότι άλλοι καλλιτέχνες, καθώς και τυχόν νέοι επικεφαλής, θα ανακοινωθούν εκείνη τη στιγμή, εφόσον οι συνθήκες πανδημίας επιτρέψουν στο φεστιβάλ να προχωρήσει.

Το «Coachella 2022» είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα τριήμερα 15 – 17 Απριλίου και 22 – 24 Απριλίου στο «Empire Polo Grounds» στο Indio της Καλιφόρνιας.