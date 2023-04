Coachella 2023: Ο The Weeknd έκανε εμφάνιση – έκπληξη στο set του Metro Boomin

Το «Creepin’» στη σκηνή του Coachella.

Ο Metro Boomin μετέφερε την ενέργεια του άλμπουμ του «Heroes & Villains» στο Coachella 2023.

Ο επιτυχημένος παραγωγός υποδέχθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του τεράστια ονόματα, όπως ο John Legend, ο Don Toliver, ο 21 Savage, ο Future, ο Diddy και οι The Weeknd, με τον Mike Dean στα πλήκτρα, όταν ανέβηκε στη σκηνή του Coachella την Παρασκευή.

Ο Metro Boomin ξεκίνησε το πρόγραμμά του με το «On Time» με τη συμμετοχή του John Legend και στη συνέχεια ανέβασε στη σκηνή τον Future για το «Superhero (Heroes & Villains)» και τρία ακόμα τραγούδια του ράπερ.

Σε άλλο σημείο της εμφάνισής του, που περιελάμβανε 23 τραγούδια, ο Metro Boomin έπαιξε τρία τραγούδια του The Weeknd μαζί με τον Καναδό τραγουδιστή.

Ο Metro Boomin έκλεισε το πρόγραμμα της εμφάνισής του στο πρώτο τριήμερο του Coachella 2023 με μία all-star εκτέλεση του «Creepin’» με τη συμμετοχή του The Weeknd, του 21 Savage και του Diddy.

Ο The Weeknd επέστρεψε στη σκηνή του Coachella μόλις ένα χρόνο μετά την περσινή κοινή headline εμφάνισή του με τους Swedish House Mafia στο δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο πρόγραμμα του Metro Boomin στο Coachella 2023, ο The Weeknd παρουσίασε επίσης ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι μαζί με τον παραγωγό Mike Dean.

Ο Metro Boomin, ο οποίος συνηθίζει να έχει καλεσμένους – έκπληξη κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του, άφησε να εννοηθεί τον Ιανουάριο ότι θα πραγματοποιούσε μία πλούσια εμφάνιση στο Coachella, γράφοντας στο Twitter: «Θα σας δώσω μία πραγματική εμπειρία».

«Πραγματική στιγμή που θα καθορίσει την κληρονομιά», συνέχισε και πρόσθεσε στο tweet «Metro και φίλοι».

Ο Metro Boomin, ο οποίος τον Μάρτιο φέρεται να πούλησε μέρος της δισκογραφίας του στη Shamrock Capital για σχεδόν 70 εκατομμύρια δολάρια, είχε ένα δυναμικό 2023 μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Heroes and Villains» τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τη Δευτέρα, κυκλοφόρησε το music video για το «Too Many Nights», ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχουν ο Future και ο Don Tolliver.

Προηγουμένως έχει κυκλοφορήσει τα music videos για το «Superhero» με τον Future και το remix του «Creepin’» στο οποίο εντάσσεται ο Diddy στην ομάδα του The Weeknd και του 21 Savage.

Ο Metro Boomin έχει επίσης προαναγγείλει ένα επερχόμενο κοινό πρότζεκτ με τον τακτικό συνεργάτη του J.I.D., ενημερώνοντας τους ακολούθους του στο Instagram ότι το άλμπουμ τους είναι «απίστευτο»

Δείτε παρακάτω ακόμα περισσότερα βίντεο από την εμφάνιση του Metro Boomin και των καλεσμένων του στο πρώτο τριήμερο του Coachella 2023.

