Coachella 2023: Δείτε μέσω live streaming το πρώτο τριήμερο του φεστιβάλ

Το πρώτο τριήμερο του Coachella 2023 θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 16 Απριλίου.

Το Coachella, ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα φεστιβάλ στον κόσμο, επιστρέφει με δύο τριήμερα γεμάτα μουσική και για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα μεταδώσει μέσω του YouTube σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμά του.

Εδώ και μία δεκαετία, το Coachella συνεργάζεται με το YouTube για τη μετάδοση επιλεγμένων εμφανίσεων του φεστιβάλ από το Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνια.

Το 2023 είναι η πιο φιλόδοξη χρονιά, καθώς το YouTube θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμα και από τις έξι σκηνές του Coachella κατά τη διάρκεια των δύο τριήμερων του φεστιβάλ, που θα διεξαχθούν στις 14-16 Απριλίου και στις 21-23 Απριλίου.

Επικεφαλής του Coachella 2023 θα είναι ο Bad Bunny, οι BLACKPINK και ο Frank Ocean, ενώ μία special εμφάνιση στην έρημο θα κάνει ο Calvin Harris.

Στο Coachella θα εμφανιστούν δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Becky G, Björk, Blondie, boygenius (Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, Julien Baker), Burna Boy, Camelphat, Charli XCX, Christine and the Queens, Dominic Fike, Gorillaz, Idris Elba, Kali Uchis, Kaytranada, Labrinth, Latto, Metro Boomin, Pusha T, ROSALÍA, Sleaford Mods, Sofi Tukker, The Chemical Brothers, The Kid LAROI, Wet Leg, Willow και YUNGBLUD.

Προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Coachella 2023 είναι οι blink-182

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το πρόγραμμα των εμφανίσεων του Coachella 2023 και βρείτε στο τέλος τις ζωντανές ροές για κάθε μία από τις έξι σκηνές του φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα του πρώτου τριήμερου του Coachella 2023

Το πρόγραμμα αναγράφεται σε ώρα Ελλάδας.

Παρασκευή 14 Απριλίου

Jim Smith (22:00, Sonora)

Juliet Mendoza (22:00, Yuma)

Black Jade (22:30, Mojave)

Desert Cahuilla Bird Singers (22:45, Gobi)

Juicewon (23:00, Outdoor)

Chris Stussy (23:00, Yuma)

The Murder Capital (23:10, Sonora)

Jupiter & Okwess (23:20, Gobi)

Lewis OfMan (23:40, Mojave)

Mary Jane (23:45, Sahara)

Kyle Watson (00:00 – 15/04, Yuma)

Lava La Rue (00:00 – 15/04, Sonora)

¿Téo? (00:20 – 15/04, Gobi)

The Comet Is Coming (00:30 – 15/04, Outdoor)

Domi & JD Beck (00:40 – 15/04, Mojave)

Record Safari (00:50 – 15/04, Coachella)

Soul Glo (00:55 – 15/04, Sonora)

Oliver Koletzki (01:00 – 15/04, Yuma)

Dombresky (01:10 – 15/04, Sahara)

Gabriels (01:20 – 15/04, Gobi)

Doechii (01:30 – 15/04, Coachella)

DannyLux (01:40 – 15/04, Sonora)

Saba (01:45 – 15/04, Outdoor)

Benee (01:45 – 15/04, Mojave)

Dennis Cruz + Paw$a (02:15 – 15/04, Yuma)

Malaa (02:15 – 15/04, Sahara)

Overmono (02:25 – 15/04, Gobi)

Pusha T (02:30 – 15/04, Coachella)

Magdalena Bay (02:50 – 15/04, Sonora)

Muna (02:50 – 15/04, Mojave)

Yungblud (02:55 – 15/04, Outdoor)

Vintage Culture (03:20 – 15/04, Sahara)

Nora En Pure (03:30 – 15/04, Yuma)

Becky G (03:45 – 15/04, Coachella)

Tobe Nwigwe (03:45 – 15/04, Gobi)

TV Girl (03:55 – 15/04, Sonora)

Wet Leg (04:00 – 15/04, Mojave)

SG Lewis (04:10 – 15/04, Outdoor)

Idris Elba (04:45 – 15/04, Yuma)

Blink-182 (04:45 – 15/04, Sahara)

Yves Tumor (05:05 – 15/04, Gobi)

Burna Boy (05:05 – 15/04, Coachella)

Kaytranada (05:30 – 15/04, Outdoor)

Blondie (05:35 – 15/04, Mojave)

Sasha Alex Sloan (05:40 – 15/04, Sonora)

Jamie Jones (06:05 – 15/04, Sahara)

Mochakk (06:15 – 15/04, Yuma)

The Garden (06:15 – 15/04, Gobi)

Gorillaz (06:35 – 15/04, Coachella)

Angèle (07:10 – 15/04, Mojave)

Two Friends (07:20 – 15/04, Sahara)

Whyte Fang (07:25 – 15/04, Gobi)

Uncle Waffles (07:30 – 15/04, Sonora)

Testpilot (07:45 – 15/04, Yuma)

The Chemical Brothers (07:50 – 15/04, Outdoor)

Ashnikko (08:35 – 15/04, Gobi)

FKJ (08:35 – 15/04, Mojave)

Metro Boomin (08:35 – 15/04, Sahara)

Maceo Plex (09:15 – 15/04, Yuma)

Bad Bunny (09:25 – 15/04, Coachella)

Σάββατο 15 Απριλίου

Buster Jarvis (22:00, Sonora)

Talon (22:00, Yuma)

Wave Groove (22:50, Mojave)

Horsegirl (23:00, Sonora)

Francis Mercier (23:00, Yuma)

dxsko (23:10, Gobi)

Yimbo (23:40, Outdoor)

Scowl (23:45, Sonora)

Venessa Michaels (23:50, Sahara)

Chloé Caillet (00:00 – 16/04, Yuma)

AG Club (00:10 – 16/04, Mojave)

Brn Luxxry (00:20 – 16/04, Coachella)

Elyanna (00:30 – 16/04, Gobi)

Bratty (00:40 – 16/04, Sonora)

Colyn (01:00 – 16/04, Yuma)

Rebelution (01:00 – 16/04, Outdoor)

Marc Rebillet (01:00 – 16/04, Coachella)

Snail Mail (01:10 – 16/04, Mojave)

Flo Milli (01:20 – 16/04, Sahara)

Destroy Boys (01:35 – 16/04, Sonora)

UMI (01:35 – 16/04, Gobi)

Earthgang (02:10 – 16/04, Outdoor)

Mathame (02:15 – 16/04, Yuma)

Yung Lean (02:15 – 16/04, Mojave)

Kenny Beats (02:20 – 16/04, Sahara)

070 Shake (02:20 – 16/04, Coachella)

Ethel Cain (02:30 – 16/04, Sonora)

Dinner Party (02:40 – 16/04, Gobi)

Hiatus Kaiyote (03:20 – 16/04, Outdoor)

Mura Masa (03:20 – 16/04, Mojave)

DJ Tennis + Carlita (03:30 – 16/04, Yuma)

Elderbrook (03:30 – 16/04, Sahara)

The Linda Lindas (03:35 – 16/04, Sonora)

Charli XCX (03:35 – 16/04, Coachella)

Shenseea (03:55 – 16/04, Gobi)

Remi Wolf (04:25 – 16/04, Mojave)

Sofi Tukker (04:35 – 16/04, Outdoor)

The Breeders (04:40 – 16/04, Sonora)

Jan Blomqvist (04:45 – 16/04, Yuma)

Diljit Dosanjh (04:50 – 16/04, Sahara)

Yaeji (05:00 – 16/04, Gobi)

Rosalía (05:00 – 16/04, Coachella)

Jai Paul (05:40 – 16/04, Mojave)

Sunset Rollercoaster (05:55 – 16/04, Sonora)

WhoMadeWho (06:00 – 16/04, Yuma)

Tale of Us (06:05 – 16/04, Sahara)

Boygenius (06:10 – 16/04, Outdoor)

Eladio Carrión (06:20 – 16/04, Gobi)

Bakar (07:00 – 16/04, Sonora)

Underworld (07:05 – 16/04, Mojave)

Hot Since 82 (07:30 – 16/04, Yuma)

Monolink (07:30 – 16/04, Gobi)

Nia Archives (08:00 – 16/04, Sonora)

Eric Prydz Presents Holo (08:20 – 16/04, Outdoor)

The Kid Laroi (08:20 – 16/04, Sahara)

Labrinth (08:35 – 16/04, Mojave)

Chromeo (08:40 – 16/04, Gobi)

Keinemusik (09:00 – 16/04, Yuma)

Calvin Harris (09:35 – 16/04, Coachella)

$uicideboy$ (09:45 – 16/04, Sahara)

Donavan’s Yard (09:55 – 16/04, Gobi)

BLACKPINK (07:00 – 16/04, Coachella)

Κυριακή 16 Απριλίου

Argenis (22:00, Outdoor)

Minus the Light (22:00, Yuma)

Gingee (22:30, Gobi)

DJ Lil Buddha (22:45, Mojave)

Airrica (23:00, Yuma)

Connexión Divina (23:00, Outdoor)

Loboman (23:25, Sahara)

Jaqck Glam (23:40, Outdoor)

Ali Sethi (23:50, Gobi)

Los Bitchos (23:55, Outdoor)

LP Giobbi (00:00 – 17/04, Yuma)

Paris Texas (00:05 – 17/04, Mojave)

Los Fabulosos Cadillacs (00:30 – 17/04, Coachella)

Joy Crookes (00:45 – 17/04, Gobi)

Pi’erre Bourne (00:50 – 17/04, Sahara)

El Michels Affair (00:55 – 17/04, Outdoor)

TSHA (01:00 – 17/04, Yuma)

Stick Figure (01:00 – 17/04, Outdoor)

IDK (01:05 – 17/04, Mojave)

Glorilla (01:40 – 17/04, Coachella)

Fousheé (01:40 – 17/04, Gobi)

Sleaford Mods (02:00 – 17/04, Outdoor)

MK (02:00 – 17/04, Sahara)

Noname (02:10 – 17/04, Mojave)

Big Wild (02:15 – 17/04, Outdoor)

Cassian (02:30 – 17/04, Yuma)

Porter Robinson (02:45 – 17/04, Coachella)

Romy (02:45 – 17/04, Gobi)

Latto (03:00 – 17/04, Sahara)

Momma (03:05 – 17/04, Outdoor)

Weyes Blood (03:15 – 17/04, Mojave)

Rae Sremmurd (03:40 – 17/04, Outdoor)

2ManyDJs (03:55 – 17/04, Gobi)

Sasha & John Digweed (04:00 – 17/04, Yuma)

Løren (04:00 – 17/04, Sahara)

Kali Uchis (04:00 – 17/04, Coachella)

Alex G (04:00 – 17/04, Sonora)

Christine and the Queens (04:25 – 17/04, Mojave)

Jackson Wang (04:45 – 17/04, Sahara)

Dominic Fike (04:50 – 17/04, Outdoor)

Cannons (05:10 – 17/04, Gobi)

Mareux (05:15 – 17/04, Outdoor)

Björk (05:25 – 17/04, Coachella)

Camelphat (05:30 – 17/04, Yuma)

Jai Wolf (05:45 – 17/04, Sahara)

Willow (05:45 – 17/04, Mojave)

Knocked Loose (06:10 – 17/04, Outdoor)

Drama (06:15 – 17/04, Gobi)

Fisher + Chris Lake (06:40 – 17/04, Outdoor)

The Blaze (06:55 – 17/04, Mojave)

Adam Beyer (07:00 – 17/04, Yuma)

A Boogie Wit da Hoodie (07:05 – 17/04, Sahara)

Sudan Archives (07:10 – 17/04, Outdoor)

DPR Live + DPR Ian (07:20 – 17/04, Gobi)

Gordo (08:30 – 17/04, Yuma)

Boris Brejcha (09:20 – 17/04, Sahara)

Frank Ocean (08:05 – 17/04, Coachella)

Οι ζωντανές ροές ανά σκηνή

Όλες οι μεταδόσεις ξεκινούν στις 02:00 ώρα Ελλάδας.

Coachella Stage

Outdoor Theater

Sahara Stage

Mojave Stage

Gobi Stage

Sonora Stage