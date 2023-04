Coachella 2023: Δείτε μέσω live streaming το δεύτερο τριήμερο του φεστιβάλ (21-23 Απριλίου)

Όλο το πρόγραμμα των μεταδόσεων του δεύτερου τριήμερου του Coachella 2023.

Το Coachella, ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα φεστιβάλ στον κόσμο, συνεχίζεται με το δεύτερο και τελευταίο τριήμερό του.

Εδώ και μία δεκαετία, το Coachella συνεργάζεται με το YouTube για τη μετάδοση επιλεγμένων εμφανίσεων του φεστιβάλ από το Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνια.

Το 2023 είναι η πιο φιλόδοξη χρονιά, καθώς το YouTube θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμα και από τις έξι σκηνές του Coachella κατά τη διάρκεια των δύο τριήμερων του φεστιβάλ, που διεξάγονται στις 14-16 Απριλίου και στις 21-23 Απριλίου.

Επικεφαλής του δεύτερου τριήμερου του Coachella 2023 είναι ο Bad Bunny, οι BLACKPINK και οι blink-182, οι οποίοι αντικαθιστούν τον Frank Ocean μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση της δεύτερης εμφάνισής του στο φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με μία κοινή εμφάνιση των DJs και μουσικών παραγωγών Four Tet, Skrillex και Fred Again…

Στο Coachella 2023 θα εμφανιστούν δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Becky G, Björk, Blondie, boygenius (Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, Julien Baker), Burna Boy, Camelphat, Charli XCX, Christine and the Queens, Dominic Fike, Gorillaz, Idris Elba, Kali Uchis, Kaytranada, Labrinth, Latto, Metro Boomin, Pusha T, ROSALÍA, Sleaford Mods, Sofi Tukker, The Chemical Brothers, The Kid LAROI, Wet Leg, Willow και YUNGBLUD.

Προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Coachella 2023 είναι οι blink-182

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το πρόγραμμα των εμφανίσεων του Coachella 2023 και βρείτε στο τέλος τις ζωντανές ροές για κάθε μία από τις έξι σκηνές του φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι όλο το πρόγραμμα είναι σε ώρα Ελλάδας.

Κανάλι 1 – Coachella Stage

Παρασκευή 21/04 – Σάββατο 22/04

02:05 – Doechii

02:20 – Pusha T

03:35 – Becky G

05:00 – Burna Boy

06:30 – Gorillaz

09:00 – Bad Bunny

Σάββατο 22/04 – Κυριακή 23/04

02:05 – Marc Rebillet

02:30 – 070 Shake

03:25 – Charli XCX

04:55 – Rosalía

07:20 – Blackpink

09:40 – Calvin Harris

Κυριακή 23/04 – Δευτέρα 24/04

02:05 – Glorilla

02:45 – Porter Robinson

04:00 – Kali Uchis

07:20 – Blink-182

08:25 – Four Tet, Skrillex, Fred Again…

Κανάλι 2 – Outdoor Theater

Παρασκευή 21/04 – Σάββατο 22/04

02:05 – Saba

02:45 – Yungblud

03:30 – The Comet Is Coming

04:00 – SG Lewis

05:25 – Kaytranada

07:45 – The Chemical Brothers

Σάββατο 22/04 – Κυριακή 23/04

02:05 – Earthgang

02:50 – Rebelution

03:15 – Hiatus Kaiyote

04:35 – Sofi Tukker

06:10 – Boygenius

08:20 – Eric Prydz presents Holo

Κυριακή 23/04 – Δευτέρα 24/04

02:05 – Los Fabulosos Cadillacs

02:30 – Big Wild

03:30 – Stick Figure

03:55 – Rae Sremmurd

05:05 – Dominic Fike

06:35 – Fisher + Chris Lake

Κανάλι 3 – Sahara

Παρασκευή 21/04 – Σάββατο 22/04

02:05 – Malaa

03:00 – Vintage Culture

04:05 – MK

05:15 – Jamie Jones

06:05 – Dombresky

06:35 – Two Friends

07:50 – Metro Boomin & Friends

Σάββατο 22/04 – Κυριακή 23/04

02:20 – Kenny Beats

03:30 – Elderbrook

04:25 – Flo Milli

04:50 – Diljit Dosanjh

06:05 – Tale of Us

07:30 – $uicideboy$

08:45 – The Kid Laroi

Κυριακή 23/04 – Δευτέρα 24/04

02:05 – Gordo

03:05 – Latto

04:10 – Jackson Wang

05:25 – Jai Wolf

06:40 – A Boogie Wit da Hoodie

07:45 – Boris Brejcha

Κανάλι 4 – Mojave

Παρασκευή 21/04 – Σάββατο 22/04

02:05 – Benee

02:50 – Muna

03:35 – Lewis OfMan

04:00 – Wet Leg

04:45 – Domi & JD Beck

05:20 – Blondie

06:50 – Angèle

08:15 – FKJ

Σάββατο 22/04 – Κυριακή 23/04

02:15 – Yung Lean

02:55 – AG Club

03:20 – Mura Masa

04:00 – Snail Mail

04:25 – Remi Wolf

05:40 – Jai Paul

07:05 – Underworld

08:30 – Labrinth

Κυριακή 23/04 – Δευτέρα 24/04

02:10 – Noname

02:50 – Paris Texas

03:15 – Weyes Blood

04:00 – IDK

04:25 – Christine and the Queens

05:45 – Willow

06:55 – The Blaze

Κανάλι 5 – Gobi

Παρασκευή 21/04 – Σάββατο 22/04

02:05 – Gabriels replay

02:20 – Overmono

03:10 – Jupiter & Okwess replay

03:30 – Tobe Nwigwe

04:20 – ¿Téo?

04:45 – Yves Tumor

05:55 – The Garden

07:05 – Whyte Fang

08:20 – Ashnikko

Σάββατο 22/04 – Κυριακή 23/04

02:05 – UMI

02:30 – Dinner Party ft. Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington

03:20 – Elyanna replay

03:45 – Shenseea

04:50 – Yaeji

06:10 – Eladio Carrión

07:25 – Monolink

08:40 – Chromeo

09:45 – Donavan’s Yard

Κυριακή 23/04 – Δευτέρα 24/04

02:05 – Fousheé

02:45 – Romy

03:30 – Ali Sethi

03:55 – 2manydjs

04:45 – Joy Crookes

05:10 – Cannons

06:15 – DRAMA

07:20 – DPR Live + DPR Ian

Κανάλι 6 – Yuma

Παρασκευή 21/04 – Σάββατο 22/04

02:05 – Oliver Koletzki

02:15 – Dennis Cruz + Pawsa

03:30 – Nora En Pure

04:45 – Idris Elba

06:15 – Mochakk

07:45 – Testpilot

09:15 – Maceo Plex

Σάββατο 22/04 – Κυριακή 23/04

02:05 – Colyn

02:15 – Mathame

03:30 – DJ Tennis + Carlita

04:45 – Jan Blomvqist

06:00 – WhoMadeWho

07:30 – Hot Since 82

09:00 – Keinemusik

Κυριακή 23/04 – Δευτέρα 24/04

02:05 – TSHA

02:30 – Cassian

04:00 – Sasha & John Digweed

05:30 – Camelphat

07:00 – Adam Beyer