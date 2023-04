Coachella 2023: Ο Frank Ocean επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια

Ο Frank Ocean ήταν ένας από τους επικεφαλής του Coachella 2023 μαζί με τον Bad Bunny και τις BLACKPINK.

Ο Frank Ocean δεν είχε δώσει συναυλίες τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά ανέβηκε στη σκηνή του Coachella για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του φετινού φεστιβάλ και ολοκλήρωσε το πρώτο τριήμερο της διοργάνωσης με μία αινιγματική νότα.

Νωρίτερα, το Coachella ανακοίνωσε ότι η εμφάνιση του Frank Ocean δεν θα μεταδιδόταν στο YouTube όπως το υπόλοιπο φεστιβάλ, απογοητεύοντας πολλούς θαυμαστές που ήλπιζαν να προλάβουν τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τον τραγουδιστή και ράπερ.

Οι θαυμαστές που κατάφεραν να παρευρεθούν στο Coachella 2023 άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή του MainStage στο Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνιας ήδη από τις 9:30 μ.μ. τοπική ώρα της Κυριακής για να πάρουν αξιοπρεπείς θέσεις για τη συναυλία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10:05 μ.μ.

Ωστόσο, το πλήθος μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο ανήσυχο καθώς περίμενε για περισσότερο από μία ώρα – και πολλοί φοβήθηκαν ότι ο Frank Ocean μπορεί να μην εμφανιστεί, καθώς έχει ακυρώσει πολλές εμφανίσεις και περιοδείες στο παρελθόν.

Ο Frank Ocean τελικά εμφανίστηκε λίγο μετά τις 11 μ.μ., ξεκινώντας αιφνιδιαστικά το πρόγραμμά του με το «Novacane». Η ερμηνεία του ήταν εκπληκτική και άψογη, αν και ο Frank Ocean καθόταν στη μέση της σκηνής με το πρόσωπό του κρυμμένο σε ένα μπλε φούτερ με κουκούλα, με την πλάτη του εν μέρει στραμμένη προς το κοινό.

Το μεγαλύτερο μέρος της σκηνής ήταν καλυμμένο από μία τεράστια οθόνη και οι θαυμαστές έβλεπαν τον τραγουδιστή μόνο μέσα από τα πλάνα της κάμερας που τον έδειχνε να τραγουδά με γυρισμένη την πλάτη.

Υπήρχαν μεγάλες σιωπηλές παύσεις ανάμεσα σε τραγούδια όπως το «Crack Rock» και το «White Ferrari», με τον Frank Ocean να μην λέει σχεδόν τίποτα και να περιορίζει στο ελάχιστο την επικοινωνία του με το κοινό.

Την πρώτη φορά που μίλησε, έκανε μία αμφίσημη δήλωσε για το επόμενο άλμπουμ του: «Θέλω να μιλήσω για το γιατί βρίσκομαι εδώ, γιατί δεν είναι εξαιτίας ενός νέου άλμπουμ… Όχι ότι δεν υπάρχει νέο άλμπουμ», είπε.

Σιγά – σιγά, άρχισε να ανοίγεται περισσότερο και μοιράστηκε μία συναισθηματική ανάμνησή του από το φεστιβάλ, στο οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από 11 χρόνια, πριν κυκλοφορήσει το «Channel Orange».

Ο Frank Ocean ανέφερε ότι παρακολουθούσε το Coachella μαζί με τον εκλιπόντα αδελφό του Ryan Breaux, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2020.

«Ο αδελφός μου και εγώ ερχόμασταν συχνά σε αυτό το φεστιβάλ. Νιώθω σαν να με έσερνε μερικές φορές επειδή δεν ήθελα να πάθω λοίμωξη του αναπνευστικού. Πάντα ερχόμουν εδώ και μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου είναι να παρακολουθώ τους Rae Sremmurd με τον αδερφό μου… και ο Travis (Scott) εμφανίστηκε σε αυτή τη σκηνή», είπε.

«Ξέρω ότι θα ήταν τόσο ενθουσιασμένος που θα βρισκόταν εδώ με όλους εμάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη και όλα αυτά τα χρόνια και την αγάπη όλο αυτό το διάστημα. Τώρα θα επιστρέψω στα τραγούδια», πρόσθεσε.

Αργότερα, ο Frank Ocean παρέδωσε τη σκυτάλη στον DJ Crystall Mess, ο οποίος παρουσίασε ένα EDM ιντερλούδιο με αρκετά από τα τραγούδια του. Οι κάμερες γύρισαν σε έναν φρουρό ασφαλείας που χόρευε και τον Frank Ocean να κρατάει την πράσινη κούκλα μωρό που είναι γνωστό ότι κουβαλάει μαζί του και την οποία είχε στο Met Gala του 2019.

Ο Frank Ocean πήρε το μικρόφωνο και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να συμπεριλάβει αυτήν την club ενότητα.

«Αυτό είναι χαοτικό, αλλά τόσο διασκεδαστικό. Κοιτάζοντας πίσω αισθάνομαι ότι το 2020, όταν μόλις είχα αρχίσει να διοργανώνω πάρτι σε μικρά κλαμπ στη Νέα Υόρκη πριν αρχίσουν τα χάλια, περνούσα καλά ακούγοντας νέα μουσική με DJs που έρχονταν με τις δουλειές τους. Έγινε μέρος της εβδομαδιαίας μου πρακτικής με το Homer Radio. Είναι καλό που δεν αφορά πάντα μόνο εμένα, οπότε ήθελα να φέρω λίγο από αυτό», σχολίασε.

Έκανε επίσης χώρο για έναν νεαρό πιανίστα που ανέβηκε στη σκηνή και τραγουδούσε με τα χείλη τα τραγούδια του. «Αυτός είναι ο Josiah. Παίζει όπως το παιδί που κρύβω μέσα μου», είπε.

Ο Frank Ocean τραγούδησε επίσης μία ακουστική εκδοχή του «Self-Control» και την αρχή του «Nikes».

Λίγο αργότερα, ενώ τραγουδούσε το «At Your Best (You Are Love)», ο Frank Ocean ανακοίνωσε: «Παιδιά, μου είπαν ότι είναι ώρα λήξης, οπότε τελείωσε το σόου». Στην οθόνη της σκηνής έπεσε μαύρο και οι θαυμαστές φώναζαν: «Ένα ακόμα τραγούδι!». Ωστόσο, ο Frank Ocean διέκοψε εκεί την παράσταση και αποχώρησε από τη σκηνή.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Frank Ocean ανέβηκε στη σκηνή από το 2017, όταν εμφανίστηκε σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη και έκανε μία εμφάνιση στο FYF Fest του Λος Άντζελες.

Ο Frank Ocean επρόκειτο αρχικά να είναι επικεφαλής του Coachella με τους Rage Against the Machine και Travis Scott, αλλά μετά την ακύρωση του φεστιβάλ για δύο χρόνια λόγω της πανδημίας του Covid-19, δεν ήταν διαθέσιμος το 2022.

Ενώ οι διοργανωτές του Coachella συνήθως δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για το lineup τόσο νωρίς, ο συνιδρυτής του φεστιβάλ, Paul Tollett, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης το 2021 ότι ο Frank Ocean θα εμφανιζόταν στη διοργάνωση το 2023.