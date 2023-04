Coachella 2023: Οι blink-182 έδωσαν την πρώτη συναυλία τους με τον Tom DeLonge μετά από 9 χρόνια

Οι blink-182 έδωσαν στο Coachella 2023 την πρώτη συναυλία τους με τον Tom DeLonge μετά από εννέα χρόνια.

Από την πρώτη συναυλία των Rage Against The Machine το 2007 μέχρι τους Refused και τους At the Drive-In το 2012 και την επανένωση των Guns N’ Roses με τον Slash και τον Duff McKagan το 2016, το Coachella έχει φιλοξενήσει πολλές επιτυχημένες συναυλίες επανένωσης.

Αυτή η πηγή φάνηκε να στερεύει τα χρόνια πριν από την πανδημία, αλλά η ένταξη της τελευταίας στιγμής των blink-182 στην πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, με τον Tom DeLonge για πρώτη φορά στο συγκρότημα από το 2014, επανέφερε το Coachella στις ρίζες του.

Οι blink-182 συγκέντρωσαν ίσως το μεγαλύτερο κοινό της ημέρας για έναν καλλιτέχνη που δεν ήταν headliner του φετινού Coachella. Ο όχλος ξεχύθηκε κάτω από τη σκηνή της Sahara και ήταν δύσκολο για πολλούς να δουν από κοντά το συγκρότημα.

Μετά την πικρή αποχώρηση του Tom DeLonge στις αρχές του 2015 από τους blink-182 για να ακολουθήσει τα διάφορα άλλα ενδιαφέροντά του, οι τρεις μουσικοί δεν ένιωσαν ποτέ άνετα ο ένας χωρίς τον άλλον.

Ο Tom DeLonge ασχολήθηκε με τους Angels & Airwaves, μαζί με την εταιρεία του To the Stars, ενώ ο Mark Hoppus και ο Travis Barker συνέχισαν τους blink-182 με τον Matt Skiba να αντικαθιστά τον DeLonge. Ο Travid Barker ξεκίνησε επίσης τη δική του δισκογραφική εταιρεία και συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Machine Gun Kelly, Willow, Avril Lavigne και άλλους.

Ο Mark Hoppus έδωσε μάχη με τον καρκίνο το 2021 και από το 2022 είναι σε ύφεση, ενώ παράλληλα δούλεψε και με άλλους καλλιτέχνες.

Τα εννέα χρόνια που πέρασαν χώρια ήταν ανεπαίσθητα και η χημεία του τρίο εμφανίστηκε αμέσως.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στη μακρά προετοιμασία των blink-182, καθώς σχεδίαζαν αυτή την επανένωση εδώ και καιρό, ωστόσο υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις πρόβες και στην εμφάνιση μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ένα φεστιβάλ όπως το Coachella.

Οι blink-182 ξεκίνησαν την εμφάνισή τους στο Coachella 2023 με το «Family Reunion» και το «Anthem, Pt 2» και ο Tom DeLonge και ο Mark Hoppus γύρισαν αμέσως στις παλιές τους ημέρες.

«Γεια σας, είμαστε οι blink-182», είπε ο Hoppus στο ενθουσιασμένο κοινό μετά τα δύο πρώτα τραγούδια, πριν δηλώσει ότι «τα αγόρια επέστρεψαν». Και πραγματικά επέστρεψαν. Για το ένα πέμπτο περίπου του προγράμματος, ο Hoppus και ο DeLonge αντάλλασσαν αστεία μεταξύ τους για τον Δαλάι Λάμα.

Αστειεύτηκαν για το γεγονός ότι δεν έχουν ακυρωθεί και έκαναν αστεία για τις γενετήσιες περιοχές τους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους που διήρκεσε μία ώρα.

Οι blink-182 ήταν τόσο χαλαροί στη σκηνή του Coachella που ο Mark Hoppus δεν χρειάστηκε να ζητήσει ένα «γεια» από τον συνήθως ήσυχο ντράμερ Travis Barker. Αφού ο Barker χαιρέτησε το κοινό, ο Hoppus είπε ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί στο Reading Festival του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το συγκρότημα παρουσίασε επίσης το πρώτο single που κυκλοφόρησε μετά την επιστροφή του Tom DeLonge, το «Edging», αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Καθώς ολοκλήρωναν την εμφάνισή τους με το «All The Small Things», το «Dammit» και το «No Scrubs», οι blink-182 κατάφεραν ένα από τα σπάνια πράγματα σε ένα Coachella της σύγχρονης εποχής: να ενώσουν τους νεότερους θεατές του Coachella με τους κλασικούς επισκέπτες του Coachella.

Με την προσμονή για την πρώτη συναυλία μετά την επανένωσή τους και την πρώτη εμφάνισή τους στο Coachella να είναι μεγάλη, ειδικά αφού αναγκάστηκαν να ακυρώσουν συναυλίες μετά από τον τραυματισμό του Travis Barker, ο οποίος είχε σπάσει το δάχτυλό του, οι blink-182 κατάφεραν να ξεπεράσουν όλες τις προσδοκίες.

