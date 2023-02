«Coachella»: Δείτε live την πρώτη ημέρα του δεύτερου τριημέρου – Επικεφαλής ο Harry Styles

Δείτε ζωντανά επιλεγμένες εμφανίσεις από το δεύτερο τριήμερο του «Coachella».

Μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του μετά από δύο χρόνια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το φημισμένο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» ολοκληρώνεται με το δεύτερο και τελευταίο τριήμερό του στις 22 – 24 Απριλίου.

Ο Harry Styles, η Billie Eilish και οι Swedish House Mafia με τον The Weeknd είναι οι επικεφαλής του φετινού φεστιβάλ που διεξάγεται στο «Empire Polo Club» στο Indio της Καλιφόρνιας.

Επικεφαλής της πρώτης ημέρας του δεύτερου τριημέρου (Παρασκευή 22 Απριλίου) του «Coachella» είναι ο Harry Styles και θα συμμετάσχουν επίσης οι Anitta, Arcade Fire, Lil Baby, Phoebe Bridgers, Big Sean, Baby Keem, City Girls, Pink Sweat$, Peggy Gou, Carly Rae Jepsen, Bishop Brigss, MIKA, slowthai, Cordae, BADBADNOTGOOD, Avalanaches, Princess Nokia, Purple Disco Machine και πολλοί ακόμα.

Η συναυλία του Harry Styles στο πρώτο τριήμερο του «Coachella» σημείωσε ρεκόρ συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 θεατές και περιλάμβανε πολλές εκπλήξεις, όπως μία εμφάνιση – έκπληξη από τη Shania Twain και την πρώτη αποκλειστική παρουσίαση δύο ακυκλοφόρητων τραγουδιών του Βρετανού pop star.

Το «Coachella» είναι ένα από τα πιο διάσημα φεστιβάλ στην ιστορία της μουσικής και τα εισιτήρια εξαντλούνται σχεδόν αμέσως.

Ωστόσο, ευτυχώς για εμάς που βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το «Coachella» επιτρέπει στους θεατές στο σπίτι να ζήσουν την εμπειρία του σε πραγματικό χρόνο με τη ζωντανή μετάδοση του φεστιβάλ μέσω του YouTube.

Η ζωντανή μετάδοση της πρώτης ημέρας του δεύτερου τριημέρου του «Coachella» θα ξεκινήσει από το επίσημο κανάλι του φεστιβάλ στο YouTube στις 03:00 ώρα Ελλάδας το Σάββατο 23 Απριλίου (μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Απριλίου).

Το YouTube υπόσχεται φέτος να φέρει «περισσότερο “Coachella” όπου κι αν βρίσκεστε» με μια αξέχαστη ψηφιακή εμπειρία που περιλαμβάνει live chat, in-stream εμπειρίες αγορών και αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Το «Coachella» θα μεταδίδεται μέσα από τρία ξεχωριστά κανάλια.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριημέρου, οι αναμεταδόσεις θα είναι περιορισμένες σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το Κανάλι 1 θα μεταδίδει κυρίως το πρόγραμμα «Coachella Curated», το οποίο συνδυάζει υλικό από το φεστιβάλ με συνεντεύξεις και μίνι ντοκιμαντέρ.

Ολόκληρες θα μεταδοθούν οι εμφανίσεις των επικεφαλής της φετινής διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα μεταδόσεων της πρώτης ημέρας

Ακολουθεί το πρόγραμμα σε ώρα Ελλάδας.

Κανάλι 1

03:00 – Coachella Curated με τους Meute, the Hu, Princess Nokia

04:00 – Coachella Curated με τους καλλιτέχνες της Sonora, Bishop Briggs, the Regrettes

05:00 – Coachella Curated με τους Omar Apollo, Carly Rae Jepsen, City Girls

06:00 – Coachella Curated με τους Idles, The Marias, Cordae

07:00 – Coachella Curated με τους Madeon, Run the Jewels, Black Coffee

08:00 – Anitta (ολόκληρη η συναυλία)

08:45 – Baby Keem (ολόκληρη η συναυλία)

09:30 – Harry Styles (ολόκληρη η συναυλία)

Ακολουθεί αναμετάδοση του livestream.

Κανάλι 2

08:00 – Grupo Firme

08:55 – Daniel Caesar

09:40 – Big Sean

16:00 – Αναμετάδοση Bonus Sets

02:00 (Κυριακή) – Αναμετάδοση Bonus Sets

Κανάλι 3

08:00 – Phoebe Bridgers

09:00 – Pink Sweat$

09:45: – Louis the Child

16:00 – Αναμετάδοση Bonus Sets

02:00 (Κυριακή) – Αναμετάδοση Bonus Sets

Δείτε ζωντανά το «Coachella»

Κανάλι 1

Κανάλι 2

Κανάλι 3