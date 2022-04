«Coachella»: Ο Justin Bieber έκανε εμφάνιση – έκπληξη στο φεστιβάλ

Ο Justin Bieber έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Daniel Caesar στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» στο Indio της Καλιφόρνιας το βράδυ της Παρασκευής 15 Απριλίου (πρωί Σαββάτου 16 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας).

Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν ζωντανά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο single «Peaches» από το άλμπουμ «Justice» (2021) του Justin Bieber.

Ο Justin Bieber έφερε την απαλή φωνή του στη σκηνή του «Coachella» και τραγούδησε το «Peaches», το όγδοο τραγούδι του που κατέκτησε το No. 1 του Billboard Hot 100, χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα καπέλο της ομάδας μπέιζμπολ των Phillies και μία χαμηλόμεση φόρμα.

«Χειροκροτήστε τον φίλο μου Justin Bieber!», είπε ο Daniel Caesar ολοκληρώνοντας το «Peaches».

Ενώ ο Giveon, ο συμμετέχει επίσης στο «Peaches», είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο «Coachella» το Σάββατο, δεν συνόδευσε τον Daniel Caesar και τον Justin Bieber το βράδυ της Παρασκευής.

Μένει να δούμε αν ο Justin Bieber εμφανιστεί επίσης και στο πρόγραμμα του Giveon.

Αν και ο Justin Bieber δεν έχει συμμετάσχει επίσημα στο πρόγραμμα του «Coachella», το 2019 ανέβηκε στη σκηνή του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Ariana Grande στο δεύτερο τριήμερο διοργάνωσης για να τραγουδήσει την επιτυχία του «Sorry» από το 2015.

Ο Daniel Caesar είχε εμφανιστεί ξανά στο «Coachella» το 2018.

Ο Justin Bieber, ο Daniel Caesar και ο Giveon τραγούδησαν για πρώτη φορά ζωντανά όλοι μαζί το «Peaches» στη σκηνή των πρόσφατων των Βραβείων Grammy 2022, τα οποία έλαβαν χώρα στο Λας Βέγκας στις 3 Απριλίου.

Το «Peaches» χάρισε στον Justin Bieber τέσσερις από τις οκτώ συνολικά υποψηφιότητές του στα Βραβεία Grammy 2022, έχοντας προταθεί για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη R&B Ερμηνεία και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Ο Daniel Caesar θα επιστρέψει στη σκηνή του «Coachella» την Παρασκευή 22 Απριλίου (πρωί Σαββάτου 23 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας) για το δεύτερο τριήμερο του φεστιβάλ.

View this post on Instagram

justin bieber performing peaches shirtless at coachella is just wow!

pic.twitter.com/fKxnIF1d6B

— mili (@rhodespeaks) April 16, 2022