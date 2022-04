«Coachella»: Ο Harry Styles παρουσίασε δύο νέα τραγούδια και ανέβασε στη σκηνή τη Shania Twain

Ο Harry Styles ερμήνευσε στην πρώτη του εμφάνιση στο «Coachella» αγαπημένα τραγούδια, τραγούδια που δεν είχαν ακουστεί ποτέ και δύο ντουέτα με τη Shania Twain.

Ο Harry Styles έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella».

Ο Βρετανός pop star ήταν επικεφαλής της πρώτης ημέρας του «Coachella» και ανέβηκε στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης στο Indio της Καλιφόρνιας λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 15 Απριλίου (πρωί Σαββάτου 16 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας), με την εμφάνισή του να μεταδίδεται ζωντανά μέσω YouTube.

Στην έναρξη του προγράμματος διάρκειας μιάμισης ώρας, σκηνές της φύσης με κίτρινα αγριολούλουδα, κουνέλια, ελάφια και άλλα έπαιζαν στην οθόνη, καθώς έπαιζε από τα ηχεία το instrumental από το νέο single «As It Was» του Harry Styles.

Στη συνέχεια, ο Harry Styles εμφανίστηκε με ένα υπερμεγέθες, μαύρο παλτό από faux γούνα και ερμήνευσε για πρώτη φορά το «As It Was», ενώ έβγαλε το παλτό μετά το δεύτερο κουπλέ, υπό τον ήχο εκκωφαντικών τσιρίδων, αποκαλύπτοντας από κάτω μία φόρμα με παγιέτες, στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Στη συνέχεια, ο Harry Styles ερμήνευσε 18 τραγούδια (δείτε ολόκληρο το setlist παρακάτω), από τις επιτυχίες «Adore You», «Watermelon Sugar», «Cherry» και «Golden» του άλμπουμ «Fine Line» μέχρι τα «Woman» και «Kiwi» του πρώτου άλμπουμ του. Επίσης, χάρισε στους θαυμαστές των One Direction μία ερμηνεία του «What Makes You Beautiful».

«Αν ξέρετε τους στίχους αυτού του τραγουδιού – ο Θεός ξέρει αν τους ξέρω εγώ – παρακαλώ τραγουδήστε μαζί μου», αστειεύτηκε προς το κοινό του «Coachella» προτού περάσει σε μία πιο ώριμη εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας του 2011 που εκτόξευσε το εφηβικό boy band.

Μετά το «What Makes You Beautiful», η σκηνή του «Coachella» σκοτείνιασε και άρχισαν να παίζουν οι αρχικές νότες του «Man! I Feel Like a Woman» της Shania Twain. Ο Harry Styles κοίταξε παιχνιδιάρικα γύρω του, κάνοντας τον μπερδεμένο, πριν εμφανιστεί η ίδια η Shania Twain στη σκηνή, φωνάζοντας: «Πάμε, κορίτσια!».

Οι δυο καλλιτέχνες εξέπεμπαν χημεία καθώς ερμήνευαν φλερτάροντας την επιτυχία «You’re Still the One» της Shania Twain από το 1997.

«Τώρα πρέπει να σας πω, στο αυτοκίνητο με τη μητέρα μου όταν ήμουν παιδί, αυτή η κυρία με έμαθε να τραγουδάω», είπε ο Harry Styles στο πλήθος για τη Shania Twain, η οποία έλαμπε από χαρά δίπλα του. «Μου έμαθε επίσης ότι οι άντρες είναι σκουπίδια. [γέλια] Αλλά σε εσένα, για τις αναμνήσεις που μου έδωσες με τη μητέρα μου, είμαι για πάντα ευγνώμων», πρόσθεσε.

«Δεν βρίσκω λόγια, είμαι λίγο άναυδη», απάντησε η Shania Twain. «Όταν έγραφα αυτό το τραγούδι, εσύ ήσουν ακόμα παιδί, οπότε είναι σαν όνειρο και πολύ σουρεαλιστικό να κάθομαι εδώ μαζί σου», συνέχισε.

Με το νέο άλμπουμ του «Harry’s House» να είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου, ο Harry Styles εκμεταλλεύτηκε επίσης την ευκαιρία του «Coachella» για να παρουσιάσει δύο νέα τραγούδια.

Το πρώτο, το «Boyfriends», είναι, σύμφωνα με τα λόγια του Harry, ένα μεγάλο «fuck you» σε «όλα τα αγόρια», ιδιαίτερα στους άντρες που έχουν φερθεί άσχημα στις γυναίκες της ζωής τους. «Τα αγόρια / Νομίζουν ότι είσαι τόσο εύκολη / Σε θεωρούν δεδομένη», είναι οι στίχοι με τους οποίους ξεκινά το τραγούδι.

Το δεύτερο νέο τραγούδι, το «Late Night Talking», είναι ένα πολύ πιο γλυκό, uptempo κομμάτι από έναν ερωτευμένο Harry Styles.

«Αν νιώθεις πεσμένη, απλά θέλω να σε κάνω πιο ευτυχισμένη μωρό μου», τραγουδάει στο ρεφρέν. «Κάναμε όλη αυτή τη βραδινή συζήτηση / Για οτιδήποτε ήθελες μέχρι το πρωί / Τώρα είσαι στη ζωή μου, δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου».

Δεν θα ήταν συναυλία του Harry Styles χωρίς καλοσύνη. Για να ολοκληρώσει την πρώτη του εμφάνιση στο «Coachella», μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές που τον επευφημούσαν, ο Harry Styles άφησε την περσόνα του ροκ σταρ και έγινε ο Harry. Ενθάρρυνε τους θεατές να «βγουν έξω, να είναι καλοσυνάτοι μεταξύ τους και να πουν στους ανθρώπους που αγαπούν ότι τους αγαπούν», προτού κλείσει τη συναυλία με το πρώτο του προσωπικό single, το «Sign Of The Times».

Ο Harry Styles θα επιστρέψει στη σκηνή του «Coachella» την Παρασκευή 22 Απριλίου (πρωί Σαββάτου 23 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας) για το δεύτερο τριήμερο του φεστιβάλ.

Το setlist του Harry Styles στο «Coachella»

1. As It Was

2. Adore You

3. Golden

4. Carolina

5. Woman

6. Boyfriends

7. Cherry

8. Lights Up

9. She

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kindness

12. What Makes You Beautiful

13. Man! I Feel Like a Woman (με τη Shania Twain)

14. You’re Still the One (με τη Shania Twain)

15. Late Night Talking

16. Watermelon Sugar

17. Kiwi

18. Sign of the Times