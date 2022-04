«Coachella»: Δείτε μέσω livestream τη δεύτερη ημέρα με επικεφαλής την Billie Eilish

Το «Coachella» επέστρεψε για πρώτη φορά από το 2019 και μαζί επέστρεψε και η ζωντανή μετάδοση του φεστιβάλ στο YouTube.

Ο Harry Styles, η Billie Eilish και οι Swedish House Mafia με τον The Weeknd είναι οι επικεφαλής του φετινού φεστιβάλ που διεξάγεται στο «Empire Polo Club» στο Indio της Καλιφόρνιας τα τριήμερα 15 – 17 και 22 – 24 Απριλίου.

Το «Coachella» ξεκίνησε την Παρασκευή 15 Απριλίου με επικεφαλής τον Harry Styles και εμφανίσεις από τους Anitta, Arcade Fire, Lil Baby, Phoebe Bridgers, Big Sean, Baby Keem, City Girls, Pink Sweat$, Peggy Gou, Carly Rae Jepsen, Bishop Brigss, MIKA, slowthai, Cordae, BADBADNOTGOOD, Avalanaches, Princess Nokia, Purple Disco Machine και πολλούς ακόμα.

Τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, το Σάββατο 16 και 23 Απριλίου, τα ηνία παίρνει η Billie Eilish, η οποία θα γίνει η νεότερη επικεφαλής στην ιστορία του «Coachella», ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις από τους Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, Stromae, Giveon, BROCKHAMPTON, Conan Gray, Pabllo Vittar, Arlo Parks, Rina Sawayama, Holly Humberstone, J.I.D. και αρκετούς ακόμα.

The Party & The After Party pic.twitter.com/8gT2bF3x5j

— Coachella (@coachella) April 6, 2022