«Coachella»: Δείτε live την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ με The Weeknd, Swedish House Mafia και Måneskin

Δείτε ζωντανά τις εμφανίσεις των The Weeknd, Swedish House Mafia, Μåneskin και Karol G στην τελευταία ημέρα του «Coachella».

Μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του μετά από δύο χρόνια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το φημισμένο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» ολοκληρώνεται με το δεύτερο και τελευταίο τριήμερό του στις 22 – 24 Απριλίου.

Ο Harry Styles, η Billie Eilish και οι Swedish House Mafia με τον The Weeknd είναι οι επικεφαλής του φετινού φεστιβάλ που διεξάγεται στο «Empire Polo Club» στο Indio της Καλιφόρνιας.

Επικεφαλής της πρώτης ημέρας του «Coachella» ήταν ο Harry Styles και συμμετείχαν επίσης οι Anitta, Arcade Fire, Lil Baby, Phoebe Bridgers, Big Sean, Baby Keem, City Girls, Pink Sweat$, Peggy Gou, Carly Rae Jepsen, Bishop Brigss, MIKA, slowthai, Cordae, BADBADNOTGOOD, Avalanaches, Princess Nokia, Purple Disco Machine και πολλοί ακόμα.

Τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, τα ηνία πήρε η Billie Eilish, η οποία έγινε η νεότερη επικεφαλής στην ιστορία του «Coachella», ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις από τους Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, Stromae, Giveon, BROCKHAMPTON, Conan Gray, Pabllo Vittar, Arlo Parks, Rina Sawayama, Holly Humberstone, J.I.D. και αρκετούς ακόμα.

Το «Coachella» ολοκληρώνεται την Κυριακή 24 Απριλίου με επικεφαλής τους Swedish House Mafia και τον The Weeknd και εμφανίσεις από τους Doja Cat, Jamie xx, Run The Jewels, Karol G, Maggie Rogers, Måneskin, Solomun, Jessie Reyez, FINNEAS, Vince Staples, Dave, Duke Dumont, Kim Petras, The Blessed Madonna, Alec Benjamin, Nathy Peluso και πλήθος άλλων ονομάτων.

Το «Coachella» είναι ένα από τα πιο διάσημα φεστιβάλ στην ιστορία της μουσικής και τα εισιτήρια εξαντλούνται σχεδόν αμέσως.

Ωστόσο, ευτυχώς για εμάς που βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το «Coachella» επέτρεψε φέτος στους θεατές στο σπίτι να ζήσουν την εμπειρία του σε πραγματικό χρόνο με τη ζωντανή μετάδοση του φεστιβάλ μέσω του YouTube.

Η ζωντανή μετάδοση της τρίτης ημέρας του δεύτερου τριημέρου του «Coachella» θα ξεκινήσει από το επίσημο κανάλι του φεστιβάλ στο YouTube στις 03:00 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 25 Απριλίου (μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 24/04).

Το YouTube υπόσχεται φέτος να φέρει «περισσότερο “Coachella” όπου κι αν βρίσκεστε» με μια αξέχαστη ψηφιακή εμπειρία που περιλαμβάνει live chat, in-stream εμπειρίες αγορών και αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Το «Coachella» θα μεταδίδεται μέσα από τρία ξεχωριστά κανάλια.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριημέρου, οι αναμεταδόσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το Κανάλι 1 θα μεταδίδει κυρίως το πρόγραμμα «Coachella Curated», το οποίο συνδυάζει υλικό από το φεστιβάλ με συνεντεύξεις και μίνι ντοκιμαντέρ.

Ολόκληρες μεταδίδονται οι εμφανίσεις των επικεφαλής της φετινής διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα μεταδόσεων της τρίτης ημέρας

Ακολουθεί το πρόγραμμα σε ώρα Ελλάδας.

Κανάλι 1

03:00 – Coachella Curated με τους Yola, Sampa the Great, Beabadoobee

04:00 – Coachella Curated με τους Sonora Artists, Banda MS, Channel Tres

05:00 – Coachella Curated με τους Orville Peck, Finneas, Maggie Rogers

06:00 – Coachella Curated με τους Vince Staples, Solomun, Dave

07:00 – Coachella Curated με τους Duck Sauce, Fatboy Slim

08:00 – Doja Cat (ολόκληρη η συναυλία)

08:55 – Swedish House Mafia x The Weeknd (ολόκληρη η συναυλία)

Ακολουθεί αναμετάδοση του livestream.

Κανάλι 2

08:00 – Karol G

08:50 – Måneskin

09:35 – Jamie xx

02:00 (Τρίτη 26/04) – Αναμετάδοση Bonus Sets

Κανάλι 3

08:00 – Joji

08:50 – Duke Dumont

09:35 – Denzel Curry

02:00 (Τρίτη 26/04) – Αναμετάδοση Bonus Sets

Δείτε ζωντανά το «Coachella»

