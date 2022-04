«Coachella»: Η Billie Eilish έγινε η νεότερη επικεφαλής στην ιστορία του φεστιβάλ – Η έκπληξη με τον Damon Albarn

Η Billie Eilish έγραψε ιστορία με την εμφάνισή της στο «Coachella».

Η Billie Eilish έγραψε ιστορία ως ο νεότερος επικεφαλής στην ιστορία του διάσημου μουσικού φεστιβάλ «Coachella».

Η 20χρονη αστέρας της pop ήταν επικεφαλής της δεύτερης ημέρας του «Coachella» και ανέβηκε στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης στο Indio της Καλιφόρνιας λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 16 Απριλίου (πρωί Κυριακής 17 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας), με την εμφάνισή της να μεταδίδεται ζωντανά μέσω YouTube.

Το πρόγραμμα της Billie Eilish, το οποίο αποτελούνταν από σχεδόν 25 τραγούδια, ήταν ένα απόλυτο υπερθέαμα που αλληλοεπιδρούσε με το κοινό, όπως η στιγμή που η τραγουδίστρια παρακάλεσε το κοινό να σκύψει και στη συνέχεια να πηδήξει, ενώ η ίδια και οι χορευτές της ανέβαζαν την ένταση στα ύψη.

Η ψιθυριστή φωνή της Billie Eilish διαπερνούσε την κιθάρα που έπαιζε επιδέξια ο αδελφός της FINNEAS, καθώς και τα ντραμς, τα οποία απέκτησαν τη δική τους αγριότητα όταν η συναυλία της στο «Coachella» πλησίαζε στο τέλος της, ιδιαίτερα στο κλείσιμο με το «Happier Than Ever».

Ήταν ένα κλίμα που διαπερνούσε όλο την εμφάνισή της στο «Coachella», με την Billie Eilish να σταματά τη συναυλία της για να πει στο κοινό: «Θέλω να είμαστε ευγνώμονες που είμαστε ζωντανοί και αναπνέουμε και είμαστε εδώ. Ήταν τόσο τρελά τα τελευταία τρία χρόνια και μας αξίζει να νιώθουμε καλά και να είμαστε ευτυχισμένοι και να νιώθουμε ασφαλείς και ήρεμοι».

Η Billie Eilish εξέπληξε το κοινό «Coachella» προσκαλώντας στη σκηνή τον Damon Albarn – τον frontman των Blur, των Gorillaz και των The Good, the Bad and the Queen – για να τραγουδήσουν μαζί το «Feel Good Inc.» των Gorillaz με τη βοήθεια τον Posdnuos των De La Soul και το «Getting Older» της Eilish.

«Σκάστε και παρακαλώ καλωσορίστε θερμά τον Damon Albarn των Gorillaz», είπε η Billie Eilish στο πλήθος.

«Αυτό είναι ό, τι πιο τρελό έχω ζήσει. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και άλλαξε την συνολική άποψή μου για το τι μπορεί να είναι η μουσική, τι μπορεί να είναι η τέχνη και τι μπορεί να είναι η δημιουργία», συνέχισε.

«Το πρώτο μου αγαπημένο συγκρότημα ήταν οι Good, the Bad and the Queen όταν ήμουν έξι ετών και οι Blur άλλαξαν τον κόσμο και οι Gorillaz άλλαξαν τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά μια ιδιοφυΐα και αυτό είναι όλο», τόνισε.

Ο Damon Albarn ήταν η δεύτερη έκπληξη της Billie Eilish. Νωρίτερα είχε ανεβάσει στη σκηνή του «Coachella» τον Khalid για να τραγουδήσουν τη συνεργασία τους στο «Lovely».

Έχοντας απολαύσει την εμφάνισή της στη σκηνή, η Billie Eilish έκανε έναν γύρο θριάμβου στο τέλος της συναυλίας της, στέλνοντας φιλιά στους θαυμαστές της και χαιρετώντας με ενθουσιασμό.

Αν και ξεκίνησε την εμφάνισή της λέγοντας: «Δεν θα έπρεπε να είμαι επικεφαλής, αλλά είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ», σίγουρα κατάφερε να αποδείξει ότι έκανε λάθος. Αλλά μέχρι το τέλος φάνηκε ότι ακόμα δεν είχε πειστεί. «Λυπάμαι που δεν είμαι η Beyoncé», είπε η Billie Eilish με ένα χαμόγελο, πριν υποκλιθεί στο κοινό μαζί με τον αδερφό της και τον ντράμερ Andrew Marshall.

Η Billie Eilish θα επιστρέψει στη σκηνή του «Coachella» το Σάββατο 23 Απριλίου (πρωί Κυριακής 24 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας) για το δεύτερο τριήμερο του φεστιβάλ.

Το setlist της Billie Eilish στο «Coachella»

1. Bury a Friend

2. I Didn’t Change My Number

3. NDA

4. Therefore I Am

5. My Strange Addiction

6. idontwannabeyouanymore

7. Lovely

8. You Should See Me in a Crown

9. Billie Bossa Nova

10. GOLDWING

11. Halley’s Comet

12. Oxytocin

13. Ilomilo

14. I Love You

15. Your Power

16. Overheated

17. Bellyache

18. Ocean Eyes

19. Getting Older

20. Feel Good Inc.

21. When the Party’s Over

22. All the Good Girls Go to Hell

23. Everything I Wanted

24. Bad Guy

25. Happier Than Ever