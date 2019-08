Φόρος τιμής στη Celia Cruz από τους CNCO.

Οι CNCO ανακοινώνουν ότι το νέο τους EP με τίτλο «Que Quienes Somos» θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου από τη Sony Music Latin.

Ταυτόχρονα το boy band παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single «Ya Tú Sabes» από το EP, το οποίο περιέχει sample από το τραγούδι «Rie Y Llora» της Κουβανής Celia Cruz, της πιο δημοφιλούς latin τραγουδίστριας του 20ού αιώνα.

Το συγκρότημα έχει υπογράψει το «Ya Tú Sabes» μαζί με τους Edgar Barrera, Joey Montana, Njomza Vitia, Steven Franks, Fernando Osorio, Sergio George και τον Tommy Brown, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες της Ariana Grande και συμμετέχει πρώτη φορά σε latin κομμάτι.

Το πρώτο τραγούδι του EP «Que Quienes Somos» ήταν το «De Cero», του οποίου το music video γυρίστηκε στο Λος Άντζελες από τον Nuno Gomes (Ozuna, Daddy Yankee) και έχει ξεπεράσει τις 30 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο μήνες.

Οι CNCO θα τραγουδήσουν ζωντανά στο pre-show των MTV Video Music Awards 2019 τη Δευτέρα 26 Αυγούστου. Το γκρουπ είναι υποψήφιο στη φετινή διοργάνωση στις κατηγορίες «Group of the Year» και «Push Artist of the Year».

Το boy band εμφανίστηκε πριν λίγες ημέρες στα Teen Choice Awards 2019, όπου κέρδισαν τα βραβεία «Choice Latin Artist» και «Choice Latin Song» (για το single «Pretend»).

Το EP «Que Quienes Somos» είναι διαθέσιμο για ψηφιακή προ-παραγγελία.

Το tracklist του «Que Quienes Somos»

1. De Cero

2. A Mi Lado (με τον Manuel Torizo)

3. Qué Va a Ser de Mí

4. La Ley

5. Ya Tú Sabes

6. De Mí

7. Tóxica