Το καινούργιο EP των CNCO είναι γεγονός.

Το βραβευμένο, πολυπλατινένιο συγκρότημα από τη Λατινική Αμερική, οι CNCO κυκλοφορούν το πολυαναμενόμενο EP «Que Quiénes Somos» από την Panik Records και τη Sony Music Latin.

Το τραγούδια που περιλαμβάνονται είναι όλα γραμμένα από τα πέντε μέλη των CNCO. Το «Que Quiénes Somos» είναι η πιο προσωπική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

Μαζί τους στη δημιουργία των τραγουδιών οι Tommy Brown (Ariana Grande), Andrés David Restrepo Echvavarria «Rolo» (J Balvin), Johan Esteban Espinosa Cuervo «Jowan» (Sebastian Yatra), Salomón Villada Hoyos «Feid» (J Balvin, Sebastian Yatra) και Alejandro Patiño «Mosty» (Maluma, Prince Royce) και άλλοι.

Επιπλέον, οι CNCO παρουσιάζουν το music video του νέου τους single «Pegao» (feat. Manuel Turizo). Το video γυρίστηκε στην Κολομβία και η σκηνοθεσία ανήκει στον Nuno Gomes, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί ξανά στο «De Cero».

Τον προηγούμενο μήνα το boy band επιλέχθηκε ως «One To Watch» για το 2019 από το περιοδικό People.

Οι CNCO αναμένεται να εμφανιστούν στα Latin American Music Awards 2019 στις 17 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα είναι υποψήφιο στις κατηγορίες «Favorite Artist – Pop» και «Favorite Duo or Group». Είναι επίσης υποψήφιο στα επερχόμενα People’s Choice Awards 2019 στην κατηγορία «The Group» αλλά και στα MTV EMA 2019 ως «Best Push».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι CNCO ονομάστηκαν ως πρώτο VEVO LIFT για το 2019, κάτι που σημαίνει ότι είναι το πρώτο latin όνομα που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Οι CNCO πρόσφατα τραγούδησαν live το hit single «De Cero» στο pre-show των MTV VMA 2019 στις 26 Αυγούστου. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν υποψήφιοι στα VMA στις κατηγορίες «Group Of The Year» και «Push Artist of The Year».

Επίσης εμφανίστηκαν στα 2019 Teen Choice Awards, όπου κέρδισαν τα βραβεία «Choice Latin Artist» και «Choice Latin Song» για το τραγούδι «Pretend».