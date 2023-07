Το «Club Tropicana» των Wham! επιστρέφει με ένα εκρηκτικό remix

Νέα πνοή αποκτά η μεγάλη επιτυχία των Wham! που έχει μείνει στις καρδιές του κόσμου εδώ και 40 χρόνια.

Στον κόσμο των Wham! μας καλωσορίζει ξανά ένα ολοκαίνουργιο remix της εμβληματικής επιτυχίας «Club Tropicana».

Το «Balearic Breeze Remix» δίνει μια νέα πνοή στο all time classic τραγούδι των Wham! για να μας παρασύρει στον χορό και να μας προκαλέσει όμορφα συναισθήματα με τη νοσταλγική μελωδία του.

Το «Club Tropicana» παραμένει ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα τραγούδια της pop μουσικής σκηνής, από την κυκλοφορία του, τον Ιούλιο του 1983, μέχρι σήμερα. Μία μεγάλη επιτυχία που έχει μείνει στις καρδιές του κόσμου εδώ και 40 χρόνια.

Ήταν ένα από τα πρώτα singles των Wham! και βοήθησε στην καθιέρωση του αγαπημένου διδύμου. Το τραγούδι περιλαμβανόταν στο πρώτο άλμπουμ των Wham! με τίτλο «Fantastic».

Το «Balearic Breeze Remix», σε παραγωγή του Βρετανού DJ, παραγωγού και καλλιτέχνη Sigala και του εξαιρετικού παραγωγού Manovski, κυκλοφορεί στο πλαίσιο του εορτασμού της 40ής επετείου των Wham! και της πρεμιέρας του «WHAM! The Documentary» στο Netflix.

Για τον εορτασμό των 40 ετών από τη δημιουργία του πιο αγαπημένου βρετανικού ντουέτου στην ιστορία της μουσικής, των μοναδικών Wham! , η Sony Music θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου την απόλυτη συλλογή «WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven».

Η συλλογή αυτή θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα μοναδικό box set περιορισμένων αντιτύπων με βινύλια 7 ιντσών όλων των singles των Wham! από το 1982 και το «Young Guns (Go For It)» μέχρι το 1986 και το «The Edge Of Heaven».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Wham! μερικές από τις πιο δυνατές και ανεβαστικές επιτυχίες όλων των εποχών, όπως τα «WHAM! RAP! (Enjoy What You Do)», «Bad Boys», «Club Tropicana», «Wake Me Up Before You Go-Go», «Freedom», «Last Christmas», «Everything She Wants» και «I’m Your Man».

Ο George Michael και ο Andrew Ridgeley δημιούργησαν τους Wham! το 1981. Οι δύο αγαπημένοι φίλοι γνωρίστηκαν στο σχολείο και έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της δεκαετίας του ’80, καταγράφοντας πωλήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως.

Από τότε ο αντίκτυπός τους έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και έχει επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες στη μουσική τους.