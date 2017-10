Ο Claydee, η Jenn Morel και η Nastya Nass, η πιο hot twerker αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο με το οποίο θα κολλήσεις.

Τι κοινό έχει ο Claydee με την Jenn Morel και το καλύτερο twerk στον κόσμο, αυτό της Nastya Nass; Φυσικά το «Licky» που θα σε κάνει να χορέψεις οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεσαι!

Ο παραγωγός των mega hits είναι έτοιμος να ταρακουνήσει ξανά το μουσικό τοπίο. Έχει καταγράψει στο ενεργητικό συνεργασίες με παγκοσμίου φήμης ονόματα και αλλεπάλληλες επιτυχίες που «έσπασαν» κάθε ρεκόρ.

Με τραγούδια διεθνών προδιαγραφών όπως τα «Mamacita Buena», «Sexy Papi», «Do It», «Who», «Te Quiero», «Come To Papa», «Alena, «Notayo» στις αποσκευές του, ο Claydee συνεργάστηκε το περασμένο καλοκαίρι με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Lexy Panterra και το «Dame Dame» τρέλανε το κοντέρ του YouTube. Το video clip που έγινε πραγματικότητα με τη συμβολή 50 συντελεστών κατόρθωσε να ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια προβολών από τον πρώτο μήνα και σήμερα απαριθμεί πάνω από 22,7 εκατομμύρια επισκέψεις.

Ο Claydee έχει ταυτίσει το όνομά του με την επιτυχία. Με όπλο το μοναδικό αισθητήριό του, ο μουσικός παραγωγός που δρα και σε ρόλο τραγουδιστή στις ακαταμάχητες δημιουργίες του, εμπιστεύεται τη Δομινικανή Jenn Morel.

Γνωρίσαμε την ανερχόμενη Λατίνα star με τους σχεδόν μισό εκατομμύριο ακολούθων στο Instagram μέσω του πρώτου της single «Pónteme», ενώ επισκέφθηκε τη χώρα μας και εμφανίστηκε στα live shows του «The X Factor» και στο φετινό «Coulour Day Festival». Εκτός από ράπερ, είναι ηθοποιός και χορεύτρια, αφού έχει ξεχωρίσει στο πλευρό των Drake, Nicki Minaj, LMFAO, Neyo και άλλων.

Ο καρπός της εκρηκτικής συνάντησης του Claydee με την Jenn Morel τιτλοφορείται «Licky». Η Nastya Nass είναι η πιο «καυτή» ανερχόμενη twerker αυτή τη στιγμή και ο λογαριασμός της στο Instagram έχει κεντρίσει την προσοχή. Η πληθωρική χορεύτρια – μοντέλο ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη και επιδεικνύει τις ικανότητές της, ακολουθώντας τον εθιστικό ρυθμό του «Licky», του τραγουδιού θα σε κάνει να χορέψεις παντού!

Έρχεται από την Down2Earth Records.