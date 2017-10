Με ανανεωμένο ρεπερτόριο και έναν πολύ γνωστό guest star – «έκπληξη» υπόσχεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η παράσταση «Classic Rock».

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου το κοινό κατέκλυσε τον χώρο του Ηρωδείου για να παρακολουθήσει το «Classic Rock», το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, όπου δυο μεγάλες ορχήστρες, η Φιλαρμονική της Πράγας και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, o Steve Harley των Cockney Rebel και σπουδαίοι μουσικοί και τραγουδιστές παρουσίασαν τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών.

Κοινό όλων των ηλικιών τίμησε την σπουδαία αυτή μουσική συνάντηση και καταχειροκρότησε τους συντελεστές του «Classic Rock» και τις δύο βραδιές, στο κατάμεστο από ανθρώπους, μουσική και υπέροχους φωτισμούς Ηρώδειο.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions και Police, ακούστηκαν από τους σπουδαίους μουσικούς της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, αλλά και από του διάσημους προσκεκλημένους, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle.

Το πρόγραμμα περέλαμβανε μουσική και τραγούδια από θρυλικά άλμπουμ όπως τα «Dark Side of the Moon» και «The Wall» των Pink Floyd, κορυφαία τραγούδια των Deep Purple όπως τα «Smoke on the Water» & «Perfect Strangers», μεγάλες επιτυχίες των Queen όπως «We Are the Champions», «A Kind of Magic», καθώς και δημιουργίες των Led Zeppelin, AC/DC, Scorpions και Police.

Το project «Classic Rock» είναι μια παραγωγή της Robin4Arts – Berlin, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τη WE Promotion.

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού, το «Classic Rock» θα πραγματοποιηθεί πάλι τον Σεπτέμβριο του 2018, με ανανεωμένο ρεπερτόριο και έναν πολύ γνωστό guest star – «έκπληξη», για να γοητεύσει άλλη μια φορά με τις μελωδίες του όσους και όσες ακούν, αγαπούν και «ζουν» Rock!