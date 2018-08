Το «Classic Rock» αποτελεί ένα συναρπαστικό κράμα ήχων, εικόνων και εμπειριών που δεν πρέπει να χάσετε.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν προγραμματισμένη μία συναυλία για το «Classic Rock» και τελικά έγιναν δύο συναυλίες στο Ηρώδειο και ήταν sold out. 9.000 άτομα είδαν το ροκ… αλλιώς. Αυτόν τον Σεπτέμβριο, το «Classic Rock» επιστρέφει στο Ηρώδειο και ετοιμάζει ακόμα πιο δυνατές εκπλήξεις και ακόμα πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες, σε ένα νέο εκρηκτικό playlist.

Μια από τις μεγαλύτερες ορχήστρες της Ευρώπης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, παρουσιάζει τη συναυλία με την οποία η ροκ μουσική μπόρεσε να εισχωρήσει και να ακουστεί σε όλες τις μεγάλες όπερες της Ευρώπης.

«Classic Rock». Διάσημα τραγούδια των μεγαλύτερων ροκ συγκροτημάτων παρουσιάζονται με συμφωνικό ήχο, μαζί με ηλεκτρικά όργανα. Ειδικά για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώδειο, εξασφαλίστηκε η σπουδαία σύμπραξη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο καθένας στο δικό του ύφος, σμίγουν μουσικά επί σκηνής και μας προσκαλούν να ζήσουμε την εμπειρία του «Classic Rock» . Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, U2, Europe, Alannah Myles, θα ακουστούν από τους σπουδαίους μουσικούς της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, αλλά και από διάσημους προσκεκλημένους, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle.

Μαζί τους στη σκηνή θα είναι σε όλο το δεύτερο μέρος της συναυλίας οι John Lees’ Barclay James Harvest, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της καριέρας τους με τα σπουδαία τους τραγούδια όπως το «Poor Man’s Moody Blues» και το «Hymn» αλλά και ροκ τραγούδια άλλων μεγάλων δημιουργών που έχουν αγαπήσει.

Στη συναυλία του «Classic Rock» συμμετέχουν σπουδαίοι κλασικοί και ροκ μουσικοί και τραγουδιστές, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε.

Θα ακούσουμε διάσημα τραγούδια όπως το «Αnother Brick In The Wall» των Pink Floyd, το «Kashmir» και το «Stairway To Heaven» των Led Zeppelin, το «One» των U2 ή το «The Show Must Go On» των Queen με μια δυνατή σύμπραξη συμφωνικού και ηλεκτρικού ήχου.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό σε όλο τον κόσμο σε σύμπραξη με μεγάλες ορχήστρες, πάντοτε με πολύ μεγάλη επιτυχία και sold-out εμφανίσεις. Συναυλίες – σταθμό αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Ορχήστρας με τον frontman των Deep Purple, Ian Gillan.

Διάσημοι ροκ μουσικοί, κριτικοί και θεατές που έζησαν την εμπειρία, συμφωνούν ότι ποτέ στο παρελθόν η ροκ μουσική δεν έχει εκτελεστεί από κλασική ορχήστρα με πιο αυθεντικό τρόπο.

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση του Γερμανού μαέστρου Friedemann Riehle. Είναι μία από τις ηγετικές ορχήστρες στην Ευρώπη για την ενορχήστρωση και ηχογράφηση μουσικής από κινηματογραφικές ταινίες.

Η ορχήστρα αριθμεί περίπου 200 ηχογραφήσεις κάθε χρόνο. Έχει επίσης παίξει και ηχογραφήσει για εξέχοντες ανθρώπους από τον κινηματογραφικό κόσμο όπως οι David Lynch, Elmer Bernstein και Roman Polanski και έχει κυκλοφορήσει πάνω από 100 CDs για soundtracks.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας συνεργάζεται με labels όπως η Decca, η EMI, η Sony BMG, αλλά και με διεθνή κινηματογραφικά στούντιο. Διάσημοι τενόροι όπως οι Jonas Kaufmann και Salvatore Licitra, η τσελίστα Sol Gabetta και πολλοί άλλοι κλασικοί μουσικοί έχουν ηχογραφήσει CDs με την ορχήστρα αυτή.

Κάθε χρόνο, η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας, με μαέστρο τον F. Riehle, είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κλασικής μουσικής σκηνής της Τσεχίας.

Προκειμένου να καταστεί η συμφωνική μουσική προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό και ειδικά στους νέους, ο διευθυντής της ορχήστρας F. Riehle ξεκίνησε το 1997 να προσαρμόζει μεγάλα συμφωνικά έργα των Bruckner και Mahler σε μικρότερα κομμάτια διάρκειας περίπου 7 λεπτών, κάτι που ενέπνευσε πολλούς μαέστρους χρόνια αργότερα.

Επίσης, για να ενσωματώσει τη μουσική του 20ου αιώνα στο κλασικό ρεπερτόριο, ο Riehle πραγματοποιεί συναυλίες παίζοντας θρυλικά ροκ κομμάτια των Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, κ.α., με κλασική ενορχήστρωση.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια, τόσο ως προς την ονομασία, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Η πρώτη συναυλία της ως Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1943.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής.

Έχει σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα πραγματοποιώντας πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως. Εκτός από την Αθήνα, εμφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού. Σημαντικότατο είναι το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί εντός Αθηνών καθώς και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Εξέχοντες αρχιμουσικοί, ανάμεσά τους οι Ρίχαρντ Στράους, Βάινγκαρτνερ, Κνάπερτσμπους, Βάλτερ, Μητρόπουλος, Γιόχουμ, Μαρκέβιτς, Μάαζελ, Τεμιρκάνοφ, Πλασόν και κορυφαίοι σολίστ, όπως ενδεικτικά οι Ρούμπινσταϊν, Κεμπφ, Κορτώ, Κράισλερ, Τιμπώ, Καζάλς, Ροστροπόβιτς, Μπρέντελ, Μπάρενμποϊμ και Άργκεριχ έχουν συμπράξει με την Ορχήστρα κατά την πολύχρονη ιστορία της.

Διευθυντές της Ορχήστρας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν οι Φιλοκτήτης Οικονομίδης, Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Ανδρέας Παρίδης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Άρης Γαρουφαλής, Βύρων Φιδετζής και Βασίλης Χριστόπουλος. Από το Μάιο του 2014 Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο Στέφανος Τσιαλής.

«Classic Rock»

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018. ώρα: 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

GOLD VIP: 83€

Διακεκριμένη: 73€

Α Ζώνη: 63€

Β Ζώνη: 53€

Γ Ζώνη: 43€

Άνω Διάζωμα: 30€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου)

Τηλεφωνικά: 210 7234567

Online: www.ticketservices.gr

Σε όλα τα καταστήματα PUBLIC και στο tickets.public.gr