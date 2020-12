Η χριστουγεννιάτικη επιτυχία «Run Rudolph Run» του Chuck Berry απέκτησε video clip

Το «Run Rudolph Run» του Chuck Berry μεταφέρεται στις οθόνες μας με εικόνα.

Εξήντα ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία της, η χριστουγεννιάτικη επιτυχία «Run Rudolph Run» του Chuck Berry (1926 – 2017) αποκτά επίσημο video clip, προϊόν συνεργασίας της Universal Music Enterprises με το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του σπουδαίου μουσικού.

Εδώ και καιρό η UMe ετοιμάζει παρόμοια μουσικά βίντεο για γιορτινά τραγούδια, όπως το «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee ή το «I Saw Mommy Kissin Santa Claus» των Jackson 5.

Φέτος, συνέχισε αυτή την παράδοση με το «Run Rudolph Run», ένα από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα rock & roll τραγούδια, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, αλλά και με το «Frosty The Snowman» της Ella Fitzgerald.

Και τα δύο video clips, δημιουργήματα της Fantoons, παρουσιάζουν εκδοχές κινούμενων σχεδίων του Chuck Berry και της Ella Fitzgerald να τραγουδούν τα δημοφιλή τραγούδια.

«Τι τιμή να έχει δοθεί στο “Run Rudolph Run” τέτοια εντυπωσιακή οπτικοποίηση ως το πρώτο video του!», είπε ο γιος του Chuck Berry, ο Charles Berry Jr.

«Το πάντρεμα κινούμενων σχεδίων και μουσικής δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Ο μπαμπάς μου αφηγείτο πάντα ιστορίες στα τραγούδια του και οι ποιητικές του δεξιότητες παρουσιάζονται εδώ πλήρως. Οι στίχοι λένε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που μικροί και μεγάλοι δεν μπορούν παρά να τη χαρούν», τόνισε.