Η Chryssanthemis δίνει νέα πνοή στο διαχρονικό «Καμιά Φορά» της Μαρινέλλας

Μία ευφάνταστη και μοντέρνα διασκευή του διαχρονικού τραγουδιού που γνωρίσαμε από τη Μαρινέλλα.

Η χαρισματική Chryssanthemis «αλλάζει ουρανό» και μας ταξιδεύει στο Λος Άντζελες.

Με την αισθαντική και συνάμα δυναμική της φωνή, δίνει μια νέα πνοή στο αξέχαστο και διαχρονικό τραγούδι «Καμιά Φορά» του μοναδικού συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου και του αξεπέραστου στιχουργού Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Το «Καμιά Φορά» ερμήνευσε πρώτη η σπουδαία Μαρινέλλα το 1983 στο δίσκο «Για Σένα Τον Άγνωστο».

Την ευφάνταστη και μοντέρνα ενορχήστρωση και παραγωγή υπογράφει ο πολλά υποσχόμενος παραγωγός Στέλιος Σόβολος.

Τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής, η Chryssanthemis με τη χαρισματική της φωνή και την εντυπωσιακή παρουσία, ερμηνεύει κομμάτια στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα.

Το music video, τα πλάνα του οποίου γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες, υπογράφει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Παπαδάκος.

Αυτόν τον καιρό η Chryssanthemis συνθέτει, ηχογραφεί και κάνει παραγωγή τον πρώτο προσωπικό της δίσκο σε pop – rock ορχηστρικούς ήχους και με αναφορές στην «έντεχνη» ελληνική μουσική.

Το «Καμιά Φορά» κυκλοφορεί από την Panik Records.

Λίγα λόγια για τη Chryssanthemis

Η Chryssanthemis έχει ολοκληρώσει τις μουσικές της σπουδές κατέχοντας τον τίτλο του «Licentiate of the London College of Music».

Έχει μαθητεύσει στο Λος Άντζελες δίπλα στους διεθνούς φήμης καθηγητές φωνητικής Seth Riggs (Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, Celine Dion) και Brett Manning (Miley Cyrus, Taylor Swift, Leona Lewis).

Επίσης είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά ήδη από μικρή ηλικία η μουσική της έχει κλέψει την καρδιά.

Θέλοντας να συνδυάσει τις δύο μεγάλες της αγάπες, την παιδαγωγική και τη μουσική, η Chryssanthemis αποφάσισε κάνοντας ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις, να συνιδρύσει τις μουσικές σχολές «Modern Music Arts» όπου ανέλαβε εκπαιδευτικά το τμήμα της Φωνητικής και του Μιούζικαλ στο πρόγραμμα του University of West London – London College of Music, το οποίο και εκπροσωπεί στα νότια προάστια Αττικής.

Στη συνέχεια ίδρυσε τα επαγγελματικά στούντιο ηχογράφησης και mastering «Modern Music Studios».

Οι σχολές και τα στούντιο έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί και φιλοξενήσει σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Uli Jon Roth (Scorpions), Φίλιππος Πλιάτσικας, Frank Gambale (Chick Corea), Brett Manning (Singing Success), Stef Burns (Y&T, Alice Cooper), Gus G. (Ozzy Osbourne), Adam Levy (Norah Jones, Tracy Chapman) και άλλος.