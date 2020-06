Ο Χρήστος Μάστορας δίνει τη φωνή του στο «Silver Moon» του Velix και των Playmen

Το «Silver Moon» έχει συμπεριληφθεί από πολλούς παγκοσμίου φήμης DJs στις λίστες τους στο Spotify.

Ακόμα μία διεθνή επιτυχία έβαλαν στο ενεργητικό τους οι Playmen.

Το single «Silver Moon», η συνεργασία τους με τον επιτυχημένο DJ και παραγωγό Velix και τα υπέροχα φωνητικά του Χρήστου Μάστορα από τις MEΛΙSSES, ακούγεται δυνατά ανά τον κόσμο.

Το hit single έγινε αμέσως δεκτό με ενθουσιασμό. Επίσης, θετικές κριτικές και σχόλια έχει αποσπάσει το music video που το συνοδεύει και εξιστορεί το πώς ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη Της Μήλου και πώς έφτασε να εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το «Silver Moon» ξεπέρασε τα 200.000 streams στο Spotify.

Παράλληλα, πολλοί παγκοσμίου φήμης DJs, όπως οι Afrojack, Marshmello και Oliver Heldens, το έχουν συμπεριλάβει στις λίστες τους στο Spotify ενώ έπαιξε και στο radio show του KSHMR, ενός από τους πιο πρωτοπόρους και ταλαντούχους καλλιτέχνες της EDM σκηνής.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του Χρήστου Μάστορα με τους Playmen. Ο πολυτάλαντος frontman του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES έχει δώσει τη φωνή του στην επιτυχία του «Stand By Me Now» του Λευτέρη Ξενάκη και του Παύλου Μανώλη, που κυκλοφόρησε το 2015.

Το «Silver Moon» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Down2Earth στην Ελλάδα και από την Dharma και τη Spinnin Records σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.