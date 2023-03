Η Christine and the Queens συνεργάζεται με τη Madonna στο νέο άλμπουμ της

Η Christine and the Queens ενώνει τις δυνάμεις της με τη Madonna σε τρία τραγούδια του νέου άλμπουμ της.

Η Christine and the Queens επιστρέφει μετά το pop – όπερα άλμπουμ «Redcar Les Adorables Étoiles» του 2022 με το «Paranoïa, Angels, True Love», στο οποίο συμμετέχουν ως καλεσμένοι οι Mike Dean, 070 Shake και Madonna.

Ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ των 20 τραγουδιών στις 9 Ιουνίου, η Γαλλίδα τραγουδίστρια μοιράζεται το αγγλόφωνο single «To Be Honest», μαζί με ένα μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε η ίδια και γυρίστηκε στις ακτές της Αγγλίας.

«Αυτός ο νέος δίσκος είναι το δεύτερο μέρος μίας οπερατικής χειρονομίας που περιλάμβανε επίσης το 2022 το “Redcar Les Adorables Étoiles”», δήλωσε η Christine and the Queens.

«Έχοντας αντλήσει έμπνευση από τη λαμπρή δραματουργία του εμβληματικού θεατρικού έργου “Angels in America” του Tony Kushner, το “Redcar” έμοιαζε πολύχρωμο και παράλογο σαν τον Prior που στάλθηκε στον τρελό χώρο των ονείρων του», ανέφερε.

«Η συνέχεια του “Paranoïa, Angels, True Love” είναι ένα κλειδί προς τη μεταμόρφωση που ανοίγει την καρδιά, μία προσευχή προς τον εαυτό σου – αυτόν που αναπνέει μέσα από όλες τις αγάπες από τις οποίες είναι φτιαγμένος», πρόσθεσε η Christine and the Queens.

«Η πραγματική αγωνία του Prior στο “Angels in America” είναι ένα βαθύ, επώδυνο γίγνεσθαι, μία αποβολή όλων των νερών και των αναμνήσεων, που στη συνέχεια επιτρέπει στους αγγέλους να βουτήξουν και αυτοί βαθιά και να προσφέρουν στη συνέχεια μία βαθιά, αγάπη που αλλάζει την ιστορία – μία ανάπαυση στην αληθινή αγάπη», εξήγησε.

Όπως και στο «Redcar Les Adorables Étoiles», συμπαραγωγός του νέο άλμπουμ της Christine and the Queens είναι ο Mike Dean, ο οποίος εμφανίζεται και στο τραγούδι «Overture» του «Paranoïa, Angels, True Love».

Η Madonna συμμετέχει σε τρία τραγούδια του άλμπουμ, στα «Angels Crying In My Bed», «I Met An Angel» και «Lick The Light Out», ενώ η 070 Shake είναι καλεσμένοι στα «True Love» και «Let Me Touch You Once».

Η Christine and the Queens θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ αυτόν τον Απρίλιο για επιλεγμένες συναυλίες που θα λάβουν χώρα παράλληλα με τις εμφανίσεις της στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella». Στη συνέχεια, θα κατευθυνθεί στην Ευρώπη για μία μεγάλη περιοδεία για την προώθηση του νέου άλμπουμ της.

Το «Paranoïa, Angels, True Love» της Christine and the Queens είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία τόσο σε τριπλό LP βινύλιο με 20 τραγούδια όσο και σε μια έκδοση «highlights» με εννέα τραγούδια.

Το tracklist του άλμπουμ

1. Overture

2. Tears Can Be so Soft

3. Marvin Descending

4. A Day in The Water

5. Full of Life

6. Angels Crying in My Bed (feat. Madonna)

7. Track 10

8. Overture (feat. Mike Dean)

9. He’s Been Shining for Ever, Your Son

10. Flowery Days

11. I Met an Angel (feat. Madonna)

12. True Love (feat. 070 Shake)

13. Let Me Touch You Once (feat. 070 Shake)

14. Aimer, Puis Vivre

15. Shine

16. We Have to Be Friends

17. Lick the Light out (feat. Madonna)

18. To Be Honest

19. I Feel Like an Angel

20. Big Eye