Η Christine and the Queens διασκευάζει το «Freedom» του George Michael

Έχοντας τον τίτλο «Joseph», το EP περιέχει δύο διασκευές της κορυφαίας επιτυχίας «Freedom» του George Michael που κυκλοφόρησε το 1990 και του κλασικού γαλλικού τραγουδιού «Fais comme l’oiseau», το οποίο ερμήνευσε πρώτος ο Michel Fugain το 1972.

Η Christine and the Queens παρουσίασε για πρώτη τις δύο διασκευές μπροστά από το εμβληματικό σκηνικό του φωταγωγημένου Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην παγκόσμια συναυλία «Global Citizen Live».

Τα δύο τραγούδια αποτελούν τις πρώτες κυκλοφορίες της 33χρονης Γαλλίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού μετά το EP «La vita nuova», που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2020.

Την προηγούμενη χρονιά, η συνεργασία της με την Caroline Polachek στο ομότιτλο τραγούδι του «La vita nuova» συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Dazed» με τα καλύτερα τραγούδια για το 2020.

Πρόσφατα, ένωσε τις δυνάμεις της με την Charli XCX σε μια νέα σειρά podcast που είχε στόχο να βρει το «καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη σκηνή του «Global Citizen Live» στο Παρίσι, η Christine and the Queens τραγούδησε επίσης το τραγούδι «People, I’ve Been Sad» από το EP «La vita nuova» και το τραγούδι «Doesn’t Matter» από το άλμπουμ «Chris» του 2018, που αποτελεί την τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μέχρι σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από το EP «Joseph» θα διατεθούν στην οργάνωση «Global Citizen».

