Η Christina Aguilera τραγούδησε μία gothic εκδοχή του «Genie In A Bottle» στα People’s Choice Awards 2021

Η Christina Aguilera βραβεύθηκε επίσης με το πρώτο «Music Icon Award» των People’s Choice Awards.

Η Christina Aguilera έκανε μια δυναμική εμφάνιση στα People’s Choice Awards 2021, τα οποία έλαβαν χώρα την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στο Barker Hanger στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η τραγουδίστρια της pop ερμήνευσε αποσπάσματα επιτυχιών από όλο τη φάσμα της καριέρα της σε τρεις διαφορετικές αλλαγές γκαρνταρόμπας.

Το medley ξεκίνησε με μια αργή και σε gothic ύφος εκτέλεση του τραγουδιού «Genie In A Bottle», με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της το 1999, με τη συνοδεία μιας σειράς βιολιστών.

Στη συνέχεια, η Christina Aguilera ανέβασε τον ρυθμό και άλλαξε εμφάνιση, αφήνοντας το μαύρο φουστάνι με τα βολάν για ένα δερμάτινο look σε κίτρινο και μαύρο χρώμα, για να τραγουδήσει το «Ain’t No Other Man» από το άλμπουμ «Back To Basics» (2006) και το «Fighter» από το άλμπουμ «Stripped» (2002).

Στη συνέχεια, η Christina Aguilera ερμήνευσε το νέο τραγούδι της «Somos Nada» από το επερχόμενο ισπανόφωνο άλμπουμ της, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε τρία κεφάλαια και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τη δυνατή μπαλάντα «Beautiful» από το «Stripped».

Αμέσως μετά, η Christina Aguilera βραβεύτηκε με το πρώτο «Music Icon Award» των People’s Choice Awards.

Το βραβείο παρέδωσε στην τραγουδίστρια η Becky G, η οποία ανέφερε στην εισαγωγή της ότι «ο κατάλογος των επιτυχιών της Aguilera ορίζει την pop μουσική».

Η Christina Aguilera παρέλαβε το βραβείο ντυμένη φορώντας ένα κίτρινο φόρεμα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, απέτισε φόρο τιμής σε όλες τις γυναίκες που βοήθησαν στη διαμόρφωση της μουσικής της.

Επίσης, ανέφερε ότι η «τέχνη της είναι για τους μαχητές» και πρόσθεσε ότι ο ρόλος της ως καλλιτέχνης είναι να δίνει «φωνή σε όσους δεν μπορούν να μιλήσουν».

«Πάντα προσπαθούσα με τη μουσική μου να μεταφέρω μηνύματα ενδυνάμωσης, είτε λέγοντας τις δικές μου ιστορίες είτε δίνοντας φωνή σε όσους δεν μπορούν να μιλήσουν μόνοι τους. Η τέχνη μου ήταν πάντα για τους μαχητές αυτού του κόσμου, για όσους αντιμετωπίζουν αντιξοότητες, για όσους θέλουν να φέρουν την αλλαγή, η μουσική μου είναι για εσάς», είπε.