Η Christina Aguilera θα κυκλοφορήσει ένα νέο music video για το «Beautiful»

Η Christina Aguilera γιορτάζει τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Stripped» και για να τιμήσει ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια της καριέρας της, ανακοίνωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο για το «Beautiful».

«Για τον εορτασμό των 20 ετών από την επέτειο του Stripped και της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, έχω την τιμή να μοιραστώ ένα νέο μουσικό βίντεο για το “Beautiful”», έγραψε η Christina Aguilera στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας ότι το βίντεο θα κυκλοφορήσει στις 19 Οκτωβρίου.

«Συντονιστείτε και ενεργοποιηθείτε. Πάρτε το χώρο σας, αποσυνδεθείτε, βάλτε το μυαλό, το σώμα και την ψυχή σας σε προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Στο teaser για το νέο μουσικό βίντεο του «Beautiful», βλέπουμε διάφορα νεαρά κορίτσια να κάθονται σε μία σειρά θρανίων σε μία αίθουσα με κλειστά παράθυρα και να βάζουν έντονο μακιγιάζ μπροστά από ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο με ένα ring light.

Το «Beautiful» ήταν το δεύτερο single από το άλμπουμ «Stripped» της Christina Aguilera κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου 2002.

Το τραγούδι κέρδισε το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Pop Ερμηνεία και ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Grammy για το Τραγούδι της Χρονιάς.

Το «Beautiful» έφτασε επίσης στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 και πέρασε συνολικά 27 εβδομάδες στο chart, ενώ έχει γίνει επίσης χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Stripped», το οποίο εκτός από το «Beautiful» περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Fighter», «Dirrty» και «Can’t Hold Us Down», έφτασε επίσης στο Νο. 2 του Billboard 200 και παρέμεινε συνολικά για 79 εβδομάδες στο chart.

Το αρχικό μουσικό βίντεο για το «Beautiful» εξερευνούσε τα θέματα των διατροφικών διαταραχών και του εκφοβισμού. Κέντρισε επίσης την προσοχή επειδή συμμετείχε ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων και μία τρανσέξουαλ γυναίκα.

Η Christina Aguilera δέχτηκε αντιδράσεις όταν σύστησε στους θαυμαστές της την «Xtina» για το «Stripped», βάφοντας τα μαλλιά της μαύρα, ποζάροντας γυμνή σε εξώφυλλα περιοδικών και γενικά επιδεικνύοντας μία περισσότερο σεξουαλική προσωπικότητα.

«Ελπίζω να άνοιξα το δρόμο και να βοήθησα να τεθούν οι βασικοί κανόνες ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι οποιαδήποτε εκδοχή του εαυτού τους θέλουν να είναι και να είναι υπερήφανες γι’ αυτό», δήλωσε η Christina Aguilera στο Cosmopolitan το 2018.

In celebration of the 20 year anniversary of Stripped and World Mental Health Day, I’m honored to share a new music video for Beautiful, coming October 19th 💜

Tune out and turn in. Take your space, log off, put your mind, body, and soul first. pic.twitter.com/SBhrGnUuUm

— Christina Aguilera (@xtina) October 11, 2022