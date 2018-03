Είναι αλήθεια! Η Christina Aguilera επιβεβαίωσε ντουέτο με την Demi Lovato

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με φήμη φαίνεται να έχει μια (σχεδόν) επίσημη επιβεβαίωση. Φαίνεται ότι η Christina Aguilera και η Demi Lovato σχεδιάζουν κυκλοφορήσουν ένα ντουέτο.

Μετά από τις διάσπαρτες ενδείξεις στα social από την Demi και τη make-up artist της Christina, σήμερα προστίθεται και μια δήλωση της αστέρας του «Genie In a Bottle».

Η Xtina απάντησε σε ερώτηση ενός παπαράτσι για την άφιξη μιας δήθεν συνεργασίας με την Demi Lovato.

Η απάντηση είναι άλλη από αυτή που οι fan και των δύο ποπ σταρ περιμένουν εδώ και τόσο καιρό: «Λατρεύω τη Demi, είσαι φίλη μου, μεγάλα πράγματα θα έρθουν σύντομα».

Να υποθέσουμε πως το τραγούδι έχει ήδη ηχογραφηθεί; Δεν θέλουμε να προτρέξουμε, αλλά από την απάντηση αυτό καταλαβαίνουμε. Ουσιαστικά τώρα λείπει μόνο ο τίτλος του τραγουδιού και η ημερομηνία κυκλοφορίας!

Να θυμίσουμε πως η Demi, μεταξύ άλλων, πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλύψει στο Twitter ότι είχε ηχογραφήσει ένα τραγούδι με τον καλλιτέχνη των ονείρων της.

Listening to a song I did with someone I’ve always dreamt of collaborating with.. still so surreal… 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

— Demi Lovato (@ddlovato) February 1, 2018