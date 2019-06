Η Christina Aguilera γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία της αξέχαστης επιτυχίας της «Genie In A Bottle» δημοσιεύοντας ένα συναισθηματικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

Tο τραγούδι που άνοιξε το δρόμο της επιτυχίας στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου 1999, ενώ αποτελούσε προπομπό του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της Xtina, το οποίο θα ακολουθούσε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς.

Το «Genie In A Bottle» κυριάρχησε στην πρώτη θέση στα charts 21 διαφορετικών χωρών, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Επίσης ανέβηκε έως το Νο. 4 των πωλήσεων CD Singles στην Ελλάδα (σύμφωνα με το περιοδικό «Music & Media», Τόμος 16, Τεύχος 49, 4/12/1999).

Today marks 20 years since #GenieInABottle was released… got me feeling all types of emotional! At just 18 years old, I remember coming home from Japan & seeing that it had reached #1 on the Billboard charts and feeling so grateful and happy that you guys ❤️ it as much as I did. pic.twitter.com/GnuUHh5RRc

— Christina Aguilera (@xtina) June 22, 2019