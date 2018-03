Η μία μετά την άλλη καταφθάνουν οι διαρροές για το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Christina Aguilera.

Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν έρθει στην επιφάνεια περισσότερες λεπτομέρειες για τον επόμενο δίσκο της Christina Aguilera από όσες έχουν προκύψει μαζικά τα τελευταία χρόνια.

Αρχικά, διέρρευσε σε μία παράνομη ιστοσελίδα ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι με τον τίτλο «Masochist», ενώ την ημέρα βρέθηκε στο διαδίκτυο άλλο ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της Aguilera, με τίτλο «Fall In Line». Τη δεύτερη φορά, το τραγούδι αποκαλύφθηκε ολόκληρο και όχι μόνο ένα μέρος του.

Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο μία υποτιθέμενη λίστα των τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ, των συνεργασιών που θα ακούσουμε, ακόμα και της τελικής ονομασίας του.

Σύμφωνα με τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο νέος δίσκος της Christina Aguilera τιτλοφορείται «Liberation», περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια συνολικά, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συνεργασίες με την Demi Lovato, τον Anderson Paak, τον Ty Dolla $ign και τον 2Chainz.

Η συνύπαρξη της Christina Aguilera με την Demi Lovato φημολογείται έντονα εδώ και καιρό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα τραγούδια υπάρχει η ένδειξη «TBD» (to be determined) για το άτομο που θα συμμετάσχει και όλοι αναρωτιούνται ένα πρόκειται για την πολυαναμενόμενη συνεργασία της Xtina με την P!nk.

Το άλμπουμ υποτίθεται ότι θα κυκλοφορήσει εντός του Μαΐου ή του Ιουνίου.

Το ανεπιβεβαίωτο tracklist:

1. Sick Of Sitting

2. Like I Do featuring Anderson .Paak

3. Unless It’s With You

4. Maria

5. Twice

6. Masochist

7. I Don’t Need It Anymore Interlude

8. Pipe featuring TBD

9. Fall In Line featuring Demi Lovato

10. Deserve

11. Accelerate featuring Ty Dolla $ign and 2Chainz

12. Right Moves

Έξι χρόνια μετά τον τελευταίο δίσκο της Christina Aguilera, το «Lotus» που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2012, το μουσικό τοπίο έχει αλλάξει άρδην.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την 37χρονη τραγουδίστρια να συνδεθεί με το κοινό με τον τρόπο που το έκανε με το προηγούμενο υλικό της.