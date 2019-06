Με latin τραγούδια αναμένεται να επιστρέψει δισκογραφικά η Christina Aguilera.

Η Christina Aguilera ετοιμάζει το δεύτερο ισπανόφωνο άλμπουμ της καριέρας της.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την είδηση το Σάββατο κατά την έναρξη των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, με τις παραστάσεις «Xperience».

Εκτός από τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα λαμπερά κουστούμια που περιελάμβανε το show, η Christina Aguilera πρόσθεσε μία ακόμα πινελιά ενημερώνοντας τους θεατές για το επερχόμενο project.

«Ας μην το ξεχάσουμε. Το latin άλμπουμ έρχεται», ανέφερε όταν παρουσίασε το δίγλωσσο τραγούδι «Desnudate» από το δίσκο «Bionic» (2010).

Το φθινόπωρο συμπληρώνονται 19 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου ισπανόφωνου άλμπουμ της τραγουδίστριας, του «Mi Reflejo» (2000), το οποίο περιείχε τα τραγούδια «Ven Conmigo (Solamente Tu)» και «Pero Me Acuerdo de Ti» και κέρδισε το βραβείο του «Καλύτερου Γυναικείου Pop Vocal Άλμπουμ» στα Latin Grammy το 2001.

Η Christina Aguilera διαθέτει λατινικές ρίζες, αφού ο πατέρας της κατάγεται από τον Ισημερινό.

Η 38χρονη τραγουδίστρια έχει ηχογραφήσει μάλιστα ισπανικές εκδοχές για κλασικές επιτυχίες της όπως το «Genie In A Bottle», το «What A Girl Wants» και το «Beautiful».

Τον Ιούνιο του 2018 η Christina Aguilera κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music το «Liberation», το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της μετά από δισκογραφική αποχή πεντέμισι ετών.

Δύο τραγούδια του «Liberation» απέσπασαν υποψηφιότητα για τα φετινά Βραβεία Grammy. Το ντουέτο με την Demi Lovato στο «Fall In Line» ήταν υποψήφιο για την «Καλύτερη Ερμηνεία από Ντουέτο / Συγκρότημα» και το «Like I Do» με τη συμμετοχή του GoldLink προτάθηκε για την «Καλύτερη Rap / Sung Ερμηνεία».