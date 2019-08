Η Christina Aguilera προσκαλεί τους θαυμαστές της να γιορτάσουν μαζί της τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου της, ο οποίος έφερε ως τίτλο το όνομα της τραγουδίστρια και λειτούργησε ως εφαλτήριο για την επιτυχημένη καριέρα της.

Η εικοστή επέτειος του άλμπουμ θα τιμηθεί με μία σειρά από ειδικές κυκλοφορίες.

Στις 23 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει από τη Legacy Recordings / Sony Music το «Christina Aguilera 20th Anniversary Deluxe Edition», το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα τραγούδι του δίσκου μαζί με σπάνιες εκδοχές τους, remixes και a capella ερμηνείες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ ψηφιακά.

Στις 4 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει επίσης ένα picture disc βινύλιο της επετειακής επανέκδοσης, το οποίο θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

This month marks 20 years since my debut album, Christina Aguilera, was released! In its honor, I’m releasing xxtra special versions digitally & at my store..and more surprises…on Aug 23rd! Presale begins today. https://t.co/nw9p37G4Az Share memories with #xxtina; I will too! pic.twitter.com/LaNMiwGYEI

— Christina Aguilera (@xtina) August 13, 2019