Η Christina Aguilera ενώνει τις δυνάμεις της με τις Becky G, Nicki Nicole και Nathy Peluso

Η Christina Aguilera συνεργάζεται με τις Becky G, Nicki Nicole και Nathy Peluso σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Pa’ Mis Muchachas».

Η 40χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ισπανόφωνου τραγουδιού, ο τίτλος του οποίου μεταφράζεται ως «Για Τα Κορίτσια Μου», παρουσιάζοντας συγχρόνως το νέο εντυπωσιακό look της που ξεχωρίζει για το κόκκινο χρώμα των μαλλιών της.

Το «Pa’ Mis Muchachas» αναμένεται να αποτελέσει προπομπό του δεύτερου ισπανόφωνου άλμπουμ της Christina Aguilera μετά από δύο δεκαετίες και το «Mi Reflejo», το οποίο κυκλοφόρησε το 2000.

Η Christina Aguilera ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα παρασκηνιακές φωτογραφίες και ένα απόσπασμα από το μουσικό βίντεο για τη συνεργασία της με τις Becky G, Nicki Nicole και Nathy Peluso και έγραψε στη λεζάντα μίας δημοσίευσής της τη λέξη «Viernes», ή Παρασκευή, δίνοντας ραντεβού για την κυκλοφορία του «Pa’ Mis Muchachas» αυτήν την εβδομάδα.

«Είμαι στο κατώφλι της κυκλοφορίας νέας ισπανόφωνης μουσικής αυτό το φθινόπωρο, μόλις γύρισα δύο μουσικά βίντεο», δήλωσε η Christina Aguilera στο «People» τον περασμένο μήνα.

«Είχαμε τόσο πολύ υλικό, που θα το κυκλοφορήσουμε σε τμήματα έξι τραγουδιών σταδιακά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, επειδή πραγματικά αφηγείται μια ιστορία και σε ταξιδεύει σε αυτή την περιπέτεια, περνώντας από διαφορετικά κομμάτια του παρελθόντος μου. Πρόκειται για μια απεικόνιση των ριζών μου», εξήγησε.

«Είναι τόσο ικανοποιητικό για μένα τώρα να βουτάω στο παρελθόν μου, γνωρίζοντας αυτά που ξέρω τώρα μετά την καριέρα που είχα και να μπορώ να ασχολούμαι βαθύτερα με κάτι που με ενθουσιάζει τόσο πολύ», συνέχισε.

«Γιατί μερικές φορές, ορισμένες από τις πιο εμπορικές μου επιτυχίες δεν ήταν και οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μου. Δεν ήταν 100% αληθινές για μένα ή δεν ήταν αυτό που μου άρεσε. Αλλά από τον δίσκο “Stripped” και μετά, πάντα δημιουργούσα τη μουσική για την οποία ήμουν απόλυτα σίγουρη, ακόμα κι αν δεν ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο pop σενάριο box», εξομολογήθηκε.

«Και το νέο άλμπουμ είναι ακριβώς αυτό, η ενσάρκωσή μου», τόνισε η Christina Aguilera.

¡En tres días! The countdown has begun…I am proud to reveal mi primera canción from a body of work that lives so closely to my heart. And these beautiful, strong and talented women are joining forces with me for this first Guaracha @iambeckyg @NathyPeluso @naikinai19 ❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/txxNxb6InY

— Christina Aguilera (@xtina) October 19, 2021