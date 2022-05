Η Christina Aguilera ανακοινώνει το EP «La Tormenta» και συνεργασία με την Tini

Η Christina Aguilera αποκάλυψε ότι είναι καθ’ οδόν το δεύτερο από τα τρία μέρη που θα συνθέσουν το νέο ισπανόφωνο άλμπουμ της.

Η τραγουδίστρια εξέπληξε τους θαυμαστές της ανακοινώνοντας ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα το δεύτερο μέρος του επερχόμενου ισπανόφωνου άλμπουμ της.

Το δεύτερο EP θα έχει τον τίτλο «La Tormenta». Παράλληλα, η Christina Aguilera προανήγγειλε μια νέα συνεργασία με την Αργεντινή σταρ Tini σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Suéltame», αν και δεν επιβεβαίωσε ημερομηνία κυκλοφορίας.

«Θέλω να φέρω κάποιον ξεχωριστό στο LA Pride», έγραψε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στην επερχόμενη εμφάνιση της ως επικεφαλής στο Los Angeles Pride 2022 στις 11 Ιουνίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του εαυτού της και μια φωτογραφία μαζί με την Tini.

«Κάντε pre-save το νέο μου EP “La Tormenta” και το νέο μου single “Suéltame”, για μια ευκαιρία να έρθετε μαζί μου στη γιορτή της ζωής μου», συνέχισε.

Στη σελίδα του pre-save του EP αναφέρεται ότι «ένας τυχερός θαυμαστής θα κερδίσει ένα αεροπορικό ταξίδι γι’ αυτόν και τον φίλο του για να δουν την Christina Aguilera στο φετινό LA Pride Festival 2022».

Το «La Tormenta» (Η Θύελλα) θα διαδεχθεί το EP «La Fuerza» (Η Δύναμη) που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και περιλάμβανε έξι τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Santo» με τον Ozuna και το «Pa Mis Muchachas» με τη συμμετοχή της Becky G, της Nathy Peluso και της Nicki Nicole.

Το ολοκληρωμένο άλμπουμ που θα δημιουργηθεί μετά την κυκλοφορία και του τρίτου και τελευταίου μέρους θα αποτελέσει τη δεύτερη ισπανόφωνη δισκογραφική δουλειά της Christina Aguilera μετά το «Mi Reflejo» του 2000.

Τον Σεπτέμβριο, η Christina Aguilera εξήγησε στο «People» το πόσο ενθουσιασμένη ήταν που επέστρεψε στην latin μουσική για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες.

«Είναι μια στιγμή που γυρίζει στην αρχή. Είναι τόσο ικανοποιητικό για εμένα τώρα να εμβαθύνω σε αυτό, γνωρίζοντας αυτά που ξέρω τώρα μετά την καριέρα που είχα και να μπορώ να εμβαθύνω σε κάτι που με παθιάζει τόσο πολύ», ανέφερε.

«Επειδή μερικές φορές, μερικές από τις πιο εμπορικές επιτυχίες μου δεν ήταν και οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μου», συνέχισε.

«Δεν ήταν 100% αληθινές για εμένα ή δεν ήταν το πάθος μου. Αλλά από τον δίσκο “Stripped” και μετά, πάντα έκανα τη μουσική στην οποία πίστευα απόλυτα, ακόμα κι αν δεν ακολουθούσε κανένα συγκεκριμένο pop σενάριο. Και αυτό το νέο άλμπουμ είναι ακριβώς αυτό», τόνισε.

