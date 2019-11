Η Christina Aguilera συναντά τους A Great Big World στο τραγούδι «Fall On Me»

Η διαχρονική φωνή της Christina Aguilera συνδυάζεται για ακόμα μία φορά μοναδικά με το ταλέντο των A Great Big World.

Το ταλαντούχο δίδυμο των A Great Big World συναντά ξανά τη λαμπερή Christina Aguilera μετά από έξι χρόνια και κυκλοφορεί μαζί της το καινούργιο single «Fall On Me».

Οι A Great Big World προέρχονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούνται από τους τραγουδιστές – δημιουργούς Ian Axel και Chad King.

Γνωρίστηκαν όταν σπούδαζαν στο New York University και έκαναν μαζί περιοδεία το 2011, παίζοντας τα δικά τους τραγούδια καθώς και επιλογές από άλλους καλλιτέχνες. Το 2012 υιοθέτησαν επισήμως την ονομασία «A Great Big World» και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, έχοντας αντλήσει χρηματοδότηση από την πλατφόρμα του Kickstarter.

Μετά την επιτυχία του τραγουδιού τους «This Is the New Year», το οποίο επιλέχθηκε για το δημοφιλές show «Glee» του Fox, το δίδυμο υπέγραψε επαγγελματικό δισκογραφικό συμβόλαιο.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος τους ήταν το «Is There Anybody Out There?» που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2014 και έφτασε στο Νο. 3 των ΗΠΑ, ενώ ακολούθησε στα τέλη του 2015 το άλμπουμ «When the Morning Comes».

Η μεγαλύτερη επιτυχία των A Great Big World μέχρι σήμερα είναι αναμφίβολα το τραγούδι «Say Something» σε συνεργασία με την Christina Aguilera από το άλμπουμ «Is There Anybody Out There?».

Το «Say Something» έγινε έξι φορές πλατινένιο σε ΗΠΑ και Καναδά, τρεις φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και πλατινένιο στη Βρετανία, ενώ το 2015 κέρδισε το Βραβείο Grammy για την «Καλύτερη Ερμηνεία από Δίδυμο ή Συγκρότημα».

Το δεύτερο κεφάλαιο στη συνεργασία τους γράφεται με το «Fall On Me», ένα μαγικό τραγούδι όπου το νεοϋορκέζικο δίδυμο ενώνεται με τη διαχρονική φωνή της Xtina.

Οι A Great Big World και η Christina Aguilera θα παρουσιάσουν πρώτη φορά ζωντανά το «Fall On Me» στη σκηνή των American Music Awards, όπως ακριβώς έκαναν το 2013 με το «Say Something».