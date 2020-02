Christina Aguilera και A Great Big World φέρνουν νωρίτερα την άνοιξη με το video του «Fall On Me»

Το παραμυθένιο music video του «Fall On Me» αποτυπώνει κινηματογραφικά τον αέναο κύκλο της ζωής και της αγάπης.

Η Christina Aguilera και οι A Great Big World αποκαλύπτουν το music video για το τραγούδι τους «Fall On Me».

Το «Fall On Me» αποτελεί επανεκτέλεση του ομότιτλου τραγουδιού που κυκλοφόρησε ο Ιταλός τενόρος Andrea Bocelli στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Sì», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018.

Το δίδυμο των A Great Big World, το οποίο αποτελείται από τον Ο Ian Axel και Chad King, συμμετείχε μάλιστα στη δημιουργία του «Fall On Me».

Το στοργικό ντουέτο του Andrea Bocelli με τον γιο του Matteo ανανεώθηκε με μία καινούργια εκτέλεση στην οποία οι ταλαντούχοι A Great Big World ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ασύγκριτη Christina Aguilera.

Να σημειωθεί ότι το δίδυμο άλλαξε ορισμένους από τους στίχους του τραγουδιού για τις ανάγκες αυτής της συνεργασίας.

Το «Fall On Me» επιβεβαιώνει την εξαιρετική χημεία μεταξύ της Christina Aguilera και των A Great Big World, όπως έγινε αντιληπτό στην πρώτη συνεργασία τους πριν έξι χρόνια περίπου, όταν συναντήθηκαν στο τραγούδι «Say Something».

Το καλλιτεχνικό music video για το «Fall On Me» έχει σκηνοθετήσει ο Se Oh, γνωστός από την πρόσφατη συνεργασία του με τη Céline Dion («Courage») και για τη δουλειά του με την LP («Lost On You», «Other People» κ.ά.).

Ο σκηνοθέτης αποτυπώνει κινηματογραφικά τον αέναο κύκλο της ζωής και της αγάπης χρησιμοποιώντας ως μεταφορά τον κύκλο ζωής ενός δέντρου.

«Η αλλαγή των εποχών με τον δέντρο αυτό αποτυπώνει την αλληλεξάρτηση όλων των πραγμάτων και πώς μέσα στο χρόνο βρίσκουν όλα την ισορροπία και τη σειρά τους», εξήγησαν οι A Great Big World με ανάρτησή τους στο Instagram.

Επίσης ευχαρίστησαν από τα βάθη της καρδιάς τους την Christina Aguilera: «Σε ευχαριστούμε που δημιούργησες ξανά μαγεία μαζί μας. Πραγματικά μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας», έγραψαν.