Chrissy Teigen: Απέβαλε η σύζυγός του John Legend το μωρό που κυοφορούσε

Η Chrissy Teigen αποκάλυψε ότι απέβαλε το μωρό που κυοφορούσε μετά από επιπλοκές που εμφανίστηκαν στην εγκυμοσύνη της και την οδήγησαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το μοντέλο και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής περίμενε το τρίτο του παιδί με τον τραγουδιστή John Legend. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη στα μέσα του Αυγούστου με αφορμή το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Wild» του Legend.

Η Chrissy Teigan δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της στην οποία κλαίει στο κρεβάτι του νοσοκομείου και μοιράστηκε τους ακόλουθούς της τη δυσάρεστη είδηση.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και νιώθουμε το είδος του βαθύ πόνου για τον οποίο μόνο ακούς, το είδος του πόνου που δεν είχαμε νιώσε ποτέ. Δεν μπορέσαμε ποτέ να σταματήσουμε την αιμορραγία και να δώσουμε στο μωρό μας τα υγρά που χρειαζόταν, παρά τις σακούλες και τις σακούλες μεταγγίσεων αίματος. Απλώς δεν ήταν αρκετό», ανέφερε.

«Ποτέ δεν αποφασίζουμε τα ονόματα των μωρών μας, πάρα μόνο την τελευταία δυνατή στιγμή μετά τη γέννησή τους, λίγο πριν φύγουμε από το νοσοκομείο», συνέχισε.

«Αλλά, για κάποιο λόγο, αρχίσαμε να φωνάζουμε αυτόν τον μικρό άντρα στην κοιλιά μου Jack. Έτσι θα είναι πάντα ο Jack για εμάς. Ο Jack δούλεψε τόσο σκληρά για να γίνει μέρος της μικρής μας οικογένειας, και θα είναι για πάντα μέρος της», έγραψε η Chrissy Teigen.

«Προς τον Jack μας, λυπάμαι που οι πρώτες στιγμές της ζωής σου είχαν τόσες πολλές επιπλοκές που δεν μπορούσαμε να σου δώσουμε το σπίτι που χρειαζόσουν για να επιβιώσεις. Θα σε αγαπάμε πάντα», είναι το μήνυμα που στέλνει στο μωρό που έχασε.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη ζωή που έχουμε, για τα υπέροχα μωρά μας, Luna και Miles, για όλα τα καταπληκτικά πράγματα που μπορέσαμε να ζήσουμε. Αλλά δεν μπορεί κάθε ημέρα να είναι γεμάτη ηλιοφάνεια. Σε αυτές τις πιο σκοτεινές μέρες, θα θρηνούμε, θα πλαντάζουμε στο κλάμα. Αλλά θα αγκαλιάσουμε και θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον πιο δυνατά και θα το ξεπεράσουμε», ολοκλήρωσε.

Ο John Legend αναδημοσίευσε το μήνυμα της Chrissy Teigen και πρόσθεσε: «Σε αγαπάμε Jack».

Το διάσημο ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τη Luna (γενν. το 2016) και τον Miles (2018), τα οποία απέκτησαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Chrissy Teigen αποκάλυψε ότι έπρεπε να παραμείνει για μερικές εβδομάδες καθηλωμένη στο κρεβάτι κατόπιν ιατρικών συστάσεων, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο υπερβολικής αιμορραγίας, όπως ανέφερε η ίδια στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Υποθέτω ότι με τον απλούστερο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι ο πλακούντας μου είναι πραγματικά πολύ αδύναμος. Αισθάνομαι πολύ καλά. Το μωρό είναι τόσο υγιές, γίνεται πιο δυνατό από τη Luna ή τον Miles», έγραψε και πρόσθεσε ότι το μωρό «κινείται πολύ.

«Είναι δυνατός. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη γι’ αυτόν γιατί είναι τόσο υπέροχος, ο πιο δυνατός μικρός τύπος. Ανυπομονώ για εκείνον», συνέχισε.

Σε ένα tweet που έκανε λίγο αφού αποκάλυψε ότι απέβαλε, η Chrissy Teigen έγραψε συντετριμμένη: «Γυρίζω σπίτι από το νοσοκομείο χωρίς το μωρό. Πώς μπορεί να είναι πραγματικό αυτό».

Driving home from the hospital with no baby. How can this be real.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) October 1, 2020