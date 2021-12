Ο Chris Martin των Coldplay λέει ότι υπάρχει ακόμα «πολύς δρόμος» για φιλικές προς το περιβάλλον περιοδείες

Οι Coldplay έχουν δεσμευτεί να μειώσουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην επερχόμενη περιοδεία τους.

Ο Chris Martin δήλωσε ότι υπάρχει ακόμα «πολύς δρόμος να διανύσουμε» όσον αφορά τις φιλικές προς το περιβάλλον περιοδείες.

Ο 44χρονος αστέρας των Coldplay αποκάλυψε ότι το συγκρότημά του προσπαθεί να κάνει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του «Music of the Spheres» όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν.

«Έχουμε συνεργαστεί με μερικά καταπληκτικά μυαλά για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», δήλωσε στο BBC Radio 2.

«Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά έχουμε ήδη διανύσει αρκετό δρόμο. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είχαμε ονειρευτεί ότι είναι εφικτά, τα οποία όμως είναι εφικτά», συμπλήρωσε.

Πρόσφατα, οι Coldplay κατέστησαν σαφές ότι ήταν αποφασισμένοι να κάνουν την παγκόσμια περιοδεία τους «Music of the Spheres» όσο το δυνατόν πιο «βιώσιμη».

Σε δήλωσή τους οι Coldplay ανέφεραν: «Το να παίζουμε ζωντανά και να αναζητούμε τη σύνδεση με τους ανθρώπους είναι τελικά ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε ως συγκρότημα. Σχεδιάζαμε αυτή την περιοδεία εδώ και χρόνια και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε τραγούδια από όλο το διάστημα που είμαστε μαζί».

«Ταυτόχρονα, είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια κλιματική κρίση», τόνισαν.

«Έτσι, περάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια συμβουλευόμενοι ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος για να κάνουμε αυτή την περιοδεία όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη και, εξίσου σημαντικό, για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της περιοδείας για να προωθήσουμε τα πράγματα προς τα εμπρός», εξήγησαν.

«Δεν θα τα καταφέρουμε όλα σωστά, αλλά δεσμευόμαστε να κάνουμε ό, τι μπορούμε και να μοιραζόμαστε ό, τι μαθαίνουμε. Είναι μια δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη βοήθεια που είχαμε μέχρι στιγμής. Αν θέλετε να έρθετε σε μια συναυλία και να τραγουδήσετε μαζί μας, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε», σημείωσαν.

Η παγκόσμια περιοδεία «Music Of The Spheres» των Coldplay θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2022 με την πρώτη συναυλία του συγκροτήματος στην Κόστα Ρίκα και θα συνεχιστεί με στάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία, στο Μεξικό, στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της περιοδείας, οι Coldplay δημοσίευσαν ένα λεπτομερές σχέδιο που περιγράφει πώς θα διασφαλίσουν ότι το «Music Of The Spheres World Tour» θα έχει ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή 50% λιγότερου διοξειδίου του άνθρακα από την περιοδεία τους «A Head Full of Dreams Tour» που πραγματοποιήθηκε το 2015 – 2017.

Το σχέδιο εκπονήθηκε σε διάστημα δύο ετών από τους Coldplay και διάφορους κορυφαίους περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες και περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτόμες στρατηγικές βιωσιμότητας.

Για παράδειγμα, το συγκρότημα έχει ενώσει τις δυνάμεις του με την BMW για τη δημιουργία της πρώτης «κινητής, επαναφορτιζόμενης μπαταρίας show» που θα παρέχει ενέργεια σε κάθε συναυλία της περιοδείας, και ανακοίνωσε ότι η σκηνή της περιοδείας θα κατασκευαστεί από «έναν συνδυασμό ελαφρών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών (συμπεριλαμβανομένων του μπαμπού και του ανακυκλωμένου χάλυβα) που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν κατάλληλα στο τέλος της περιοδείας».

Οι Coldplay έχουν επίσης δεσμευτεί να φυτέψουν ένα δέντρο για κάθε εισιτήριο που θα πωληθεί.