Lovers in… Malibu

Φήμες του θέλουν να είναι ένα βήμα πριν το γάμο (διαβάστε εδώ περισσότερα), το μόνο σίγουρο είναι πως ο έρωτας του Chris Martin με τη Dakota Johnson ενώνει τον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Οι παπαράτσι της Daily Mail εντόπισαν τη φωνή των Coldplay και την ηθοποιός του «Fifty Shades» σε δείπνο στο Malibu. Φτάσανε στο εστιατόριο μαζί με το τζιπ του τραγουδιστή, με την Dakota να καλύπτει το πρόσωπό της σε μια προσπάθεια να μην την κεντράρει ο φακός.

NEW: Dakota and Chris Martin in Malibu last night! #DakotaJohnson #ChrisMartin pic.twitter.com/y5jab3VrIi

— Dakota Johnson World (@WorldOfDakota) January 13, 2018