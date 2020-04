Chris Martin, Dua Lipa, Rita Ora και άλλοι 17 καλλιτέχνες ενώνουν φωνές για καλό σκοπό

Ο Chris Martin, η Dua Lipa και η Rita Ora συμπεριλαμβάνονται στους είκοσι καλλιτέχνες που ενώνουν τις φωνές τους για ένα τραγούδι – έκπληξη που θα κυκλοφορήσει από το BBC Radio 1 για καλό σκοπό.

Το τραγούδι το οποίο θα διασκευάσουν είναι το «Times Like These» των Foo Fighters που κυκλοφόρησε το 2003.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις που θα γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραχωρηθούν στις βρετανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις Children in Need και Comic Relief.

Αντίστοιχα τα έσοδα που θα προέλθουν από τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη θα δοθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τον COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Εκτός από τους Chris Martin, Dua Lipa και Rita Ora, στο τραγούδι θα συμμετάσχουν επίσης οι Anne-Marie, Bastille, Ellie Goulding, Jess Glynne, Paloma Faith, Rag’N’Bone Man, Grace Carter, Dermot Kennedy, Mabel, Sigrid, AJ Tracey, Sigrid, Sean Paul, Sam Fender και άλλα ονόματα, ενώ θα εμφανιστούν και τα συγκροτήματα 5 Seconds of Summer, Biffy Clyro και Royal Blood.

Όλοι οι καλλιτέχνες ηχογράφησαν στα σπίτια τους το τραγούδι, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Fraser T. Smith (Adele, Stormzy).

Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε «κατσαρόλες, τηγάνια και ακουστικές κιθάρες» προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση ενός «ακριβού στούντιο ηχογράφησης».

Η Dua Lipa δήλωσε ότι είναι «τόσο περήφανη» που θα συμμετάσχει στο τραγούδι, ενώ η Ellie Goulding είπε ότι είναι τιμή της που αποτελεί μέρος μιας τόσο απίθανης ομάδας καλλιτεχνών.

Η διασκευή του «Times Like These» θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 23 Απριλίου. Το βίντεο του τραγουδιού θα κάνει πρεμιέρα το βράδυ της ίδιας ημέρας κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού μαραθωνίου «The Big Night In» που θα μεταδοθεί από το BBC One.

We've brought together some of your favourite artists for a very special #StayHomeLiveLounge cover of 'Times Like These' by Foo Fighters, produced by Fraser T. Smith 🎤💜

Listen Thursday at 12pm on Radio 1 and see the video that evening as part of The Big Night In on @BBCOne pic.twitter.com/AIvb91YzCd

— BBC Radio 1 (@BBCR1) April 20, 2020