Ο Chris Martin των Coldplay υπέστη σοβαρή πνευμονική λοίμωξη

Οι Coldplay ανέβαλαν οκτώ από τις προγραμματισμένες συναυλίες τους στη Νότια Αμερική.

Οι Coldplay αναβάλλουν τις συναυλίες τους καθώς ο Chris Martin παλεύει με μία «σοβαρή πνευμονική λοίμωξη».

Το συγκρότημα ανακοίνωσε μέσα από τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Chris Martin δεν είναι θέση να πραγματοποιήσει εμφανίσεις για τις επόμενες εβδομάδες.

«Λόγω μιας σοβαρής πνευμονικής λοίμωξης, στον Chris έχει δοθεί αυστηρή εντολή από τους γιατρούς να ξεκουραστεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο Chris θα επιστρέψει υγιής μετά το προβλεπόμενο διάλειμμα και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την περιοδεία το συντομότερο δυνατό», σημειώνεται.

Λόγω του προβλήματος υγείας του Chris Martin, οι Coldplay ανακοίνωσαν επίσης ότι αναβάλλονται για τις αρχές του 2023 οι συναυλίες της περιοδείας τους «Music of the Spheres World Tour» στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Οι Coldplay επρόκειτο να δώσουν δύο συναυλίες στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 11 και 12 Οκτωβρίου και έξι συνεχόμενες συναυλίες στο Σάο Πάολο στις 15, 16, 18, 19, 21 και 22 Οκτωβρίου.

«Προς όλους στη Βραζιλία που ανυπομονούσαν για αυτές τις συναυλίες, λυπούμαστε πάρα πολύ για κάθε απογοήτευση και ταλαιπωρία και είμαστε ευγνώμονες για την κατανόησή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία του Chris», προσθέτει η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

«Προς όλους όσους θίγονται, δεχτείτε την ειλικρινή συγγνώμη μας και σας ευχαριστούμε όπως πάντα για την αγάπη και την υποστήριξή σας», αναφέρεται.

Οι Coldplay ξεκίνησαν το νοτιοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «Music of the Spheres World Tour» με μία εμφάνιση στο φεστιβάλ «Rock in Rio» στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια ταξίδεψαν στη Λίμα του Περού, στην Μπογκοτά της Κολομβίας και στο Σαντιάγο της Χιλής.

Οι Coldplay αναμένεται να συνεχίσουν την περιοδεία τους στις 25 Οκτωβρίου από το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, όπου είναι προγραμματισμένο να δώσουν δέκα συνεχόμενες συναυλίες έως τις 8 Νοεμβρίου.

Το συγκρότημα θα μεταδώσει μία από τις συναυλίες του στο Μπουένος Άιρες ζωντανά στους κινηματογράφους σε περισσότερες από 70 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας στις 29 Οκτωβρίου.