Ο Chris Martin των Coldplay και η Melanie C τραγούδησαν στη σκηνή το «2 Become 1» των Spice Girls

Ο Chris Martin των Coldplay υποδέχτηκε στη σκηνή τη Melanie C για ένα μοναδικό ντουέτο.

Το Σάββατο, η σταρ των Spice Girls, γνωστή και ως Sporty Spice, ενθουσίασε τους θεατές στην όγδοη ετήσια συναυλία «We Can Survive» του Audacy στο Hollywood Bowl όταν ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει τον Chris Martin το τραγούδι «2 Become 1» του γυναικείου συγκροτήματος.

Πριν υποδεχθεί τη Melanie C, ο Chris Martin προϊδέασε το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν, αποκαλύπτοντας ότι ένα από τα όνειρα των Coldplay ήταν να εμφανιστούν με ένα μέλος των Spice Girls.

Αφού παρότρυνε το πλήθος να στείλει τη συγκεκριμένη ευχή στο σύμπαν, η Melanie C ανέβηκε στη σκηνή δευτερόλεπτα αργότερα υπό τις επευφημίες του κοινού. Στη συνέχεια, οι δύο τραγουδιστές εντυπωσίασαν τους θεατές με το ντουέτο τους στην επιτυχία της δεκαετίας του ’90.

